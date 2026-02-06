Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18

Mokro suchý vysávač WD 2-18 Battery set prichádza s 12-litrovou plastovou nádobou, 1,8-metrovou sacou hadicou, funkciou fúkania a využíva batériovú platformu 18 V Kärcher Battery Power.

Žiadny kábel. Bez obmedzení: mokro suchý vysávač WD 2-18 Battery set je poháňaný akumulátorovou platformou 18 V Kärcher Battery Power a ponúka maximálnu flexibilitu, kompaktnú konštrukciu a voľnosť pohybu. Zariadenie dokonale kombinuje 1,8 metra dlhú saciu hadicu a podlahovú hubicu a dokáže rýchlo odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Zariadenie je tiež vybavené robustnou 12-litrovou plastovou nádobou, ako aj fleecovým filtračným vreckom. Uloženie sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Medzi ďalšie funkcie patrí praktická funkcia fúkania pre oblasti, kde nie je možné vysávanie, odkladacia polica na náradie a drobné predmety, otočný spínač na jednoduché zapínanie a vypínanie zariadenia, ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie, ako aj uzamykací systém "Pull & Push", ktorý umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uloženie rúrok a podlahovej hubice aj pri krátkej prestávke v práci. Súčasťou dodávky je akumulátor Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah a nabíjačka.

Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilné so všetkými zariadeniami z 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Kompaktné úložisko zariadenia.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
  • Pre bezpečné skladovanie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 270
Sací výkon (W) 70
Vysávanie (mbar) max. 105
Prietok vzduchu (l/s) max. 28
Objem nádoby (l) 12
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 10 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 349 x 328 x 400

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
  • Typ sacej hadice: s rovnou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
  • Penový filter: 1 Kus(y)

Výbava

  • inteligentný displej: integrovaný v batérii
  • Funkcia fúkania
  • Parkovacia poloha
  • Teleskopická rukoväť
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Domáca dielňa
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Interiér vozidla
  • Kvapaliny
  • Garáž
  • Pivnica
  • Vstupný priestor
Príslušenstvo
