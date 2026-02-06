Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 2-18 V Battery Set V-12/18
Mokro suchý vysávač WD 2-18 Battery set prichádza s 12-litrovou plastovou nádobou, 1,8-metrovou sacou hadicou, funkciou fúkania a využíva batériovú platformu 18 V Kärcher Battery Power.
Žiadny kábel. Bez obmedzení: mokro suchý vysávač WD 2-18 Battery set je poháňaný akumulátorovou platformou 18 V Kärcher Battery Power a ponúka maximálnu flexibilitu, kompaktnú konštrukciu a voľnosť pohybu. Zariadenie dokonale kombinuje 1,8 metra dlhú saciu hadicu a podlahovú hubicu a dokáže rýchlo odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Zariadenie je tiež vybavené robustnou 12-litrovou plastovou nádobou, ako aj fleecovým filtračným vreckom. Uloženie sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Medzi ďalšie funkcie patrí praktická funkcia fúkania pre oblasti, kde nie je možné vysávanie, odkladacia polica na náradie a drobné predmety, otočný spínač na jednoduché zapínanie a vypínanie zariadenia, ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie, ako aj uzamykací systém "Pull & Push", ktorý umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uloženie rúrok a podlahovej hubice aj pri krátkej prestávke v práci. Súčasťou dodávky je akumulátor Kärcher Battery Power 18 V/2,5 Ah a nabíjačka.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilné so všetkými zariadeniami z 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Praktický úložný priestor na príslušenstvoPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Kompaktné úložisko zariadenia.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadeniaSaciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia. Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Pre bezpečné skladovanie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|270
|Sací výkon (W)
|70
|Vysávanie (mbar)
|max. 105
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 28
|Objem nádoby (l)
|12
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 10 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 400
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Dĺžka sacej hadice: 1.8 m
- Typ sacej hadice: s rovnou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Teleskopická rukoväť
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Domáca dielňa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
