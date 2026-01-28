Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set

Ručný aku tlakový čistič Kärcher na všestranné použitie bez elektrickej prípojky. Hodí sa na použitie s 18 V vymeniteľnou batériou Kärcher a je ideálny na rýchle medzičistenie.

Akumulátorový tlakový čistič Kärcher KHB 6 čistí prakticky všetko okolo domu bez potreby napájania. Jednoducho pripojte hadicu a je pripravený na použitie. Vďaka jemnej plochej dýze sa tvrdé nečistoty dajú rýchlo odstrániť zo záhradného nábytku, hračiek a ešte oveľa viac. Sú kvetináče znečistené peľom a pôdou? Toto je úloha pre účinnú rotačnú dýzu, ktorá bez námahy odstráni aj nepoddajnú nečistotu. Obidve trysky, výkonná lítium-iónová výmenná batéria (18 V / 2,4 Ah) a nabíjačka sú súčasťou štandardnej výbavy. Dlhodobo výkonná lítium-iónová výmenná batéria sa môže používať vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie na platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time LCD displej batérie zobrazuje zostávajúcu kapacitu pri práci, nabíjaní a skladovaní. Vďaka širokej škále príslušenstva je batéria KHB 6 ešte viac univerzálna. K dispozícii je napríklad tiež penovacia tryska, umývacia kefa a sacia hadica na použitie vody z alternatívnych zdrojov.

Vlastnosti a výhody
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set: Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set: Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Maximálny tlak 24 bar na efektívne, mobilné a jednoduché čistenie v prípade potreby. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie a rotačná tryska pre odolnejšie nečistoty sú súčasťou balenia. Výkon mobilného tlakového čističa je dostatočný na odstránenie všetkých bežných nečistôt na záhradnom nábytku, bicykloch či náradí s menším rizikom ich poškodenia.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set: Ľahký a inovatívny dizajn zariadenia
Ľahký a inovatívny dizajn zariadenia
Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
  • Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
  • MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie.
  • Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Stredný tlak
Prietok (l/h) max. 200
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 12 (2,5 Ah)
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 302 x 89 x 265

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
  • Rotačná tryska DB 24

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Striekacia tyč: dlhý
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Filter stroja
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set

Video

Oblasti využitia
  • Kvetináče
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Nádoby na odpad
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Bicykle
  • Ploty
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Zobraziť produkty Battery