Strednotlakový čistič KHB 6 Battery Set
Ručný aku tlakový čistič Kärcher na všestranné použitie bez elektrickej prípojky. Hodí sa na použitie s 18 V vymeniteľnou batériou Kärcher a je ideálny na rýchle medzičistenie.
Akumulátorový tlakový čistič Kärcher KHB 6 čistí prakticky všetko okolo domu bez potreby napájania. Jednoducho pripojte hadicu a je pripravený na použitie. Vďaka jemnej plochej dýze sa tvrdé nečistoty dajú rýchlo odstrániť zo záhradného nábytku, hračiek a ešte oveľa viac. Sú kvetináče znečistené peľom a pôdou? Toto je úloha pre účinnú rotačnú dýzu, ktorá bez námahy odstráni aj nepoddajnú nečistotu. Obidve trysky, výkonná lítium-iónová výmenná batéria (18 V / 2,4 Ah) a nabíjačka sú súčasťou štandardnej výbavy. Dlhodobo výkonná lítium-iónová výmenná batéria sa môže používať vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie na platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time LCD displej batérie zobrazuje zostávajúcu kapacitu pri práci, nabíjaní a skladovaní. Vďaka širokej škále príslušenstva je batéria KHB 6 ešte viac univerzálna. K dispozícii je napríklad tiež penovacia tryska, umývacia kefa a sacia hadica na použitie vody z alternatívnych zdrojov.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerTechnológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlakMaximálny tlak 24 bar na efektívne, mobilné a jednoduché čistenie v prípade potreby. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie a rotačná tryska pre odolnejšie nečistoty sú súčasťou balenia. Výkon mobilného tlakového čističa je dostatočný na odstránenie všetkých bežných nečistôt na záhradnom nábytku, bicykloch či náradí s menším rizikom ich poškodenia.
Ľahký a inovatívny dizajn zariadeniaOptimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
- Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
- MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie.
- Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|max. 200
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|12 (2,5 Ah)
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|302 x 89 x 265
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
- Rotačná tryska DB 24
Výbava
- Nasávanie vody
- Striekacia tyč: dlhý
- Tryska s plochým prúdom
- Integrovaný vodný filter
- Filter stroja
Video
Oblasti využitia
- Kvetináče
- Detské hračky / odrážadlá
- Nádoby na odpad
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Bicykle
- Ploty
- Záhradné hračky