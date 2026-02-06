Fukár lístia LBL 2 Battery Set
Výkonný 18 V akumulátorový fukár na lístie značky Kärcher v súprave s batériou a nabíjačkou. Dosahuje rýchlosť vzduchu maximálne 210 km/h a pritom vďaka vynikajúcemu vyváženiu sedí dobre v ruke.
Súprava fukáru na lístie s 18 V batériou podáva pri akejkoľvek práci s lístím maximálny výkon. Fukár dosahuje rýchlosť vzduchu maximálne 210 km/h a pritom vďaka vynikajúcemu vyváženiu ergonomicky sedí v ruke. Na uvoľnenie a cielený pohyb lístia disponuje fukár na lístie odnímateľnou plochou hubicou so škrabkou. V štandardnej výbave sa nachádza 18 V vymeniteľná batéria Kärcher ako aj nabíjačka.
Vlastnosti a výhody
Fúkacia rúraIntenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Odnímateľná plochá hubicaNa presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
Integrovaná škrabkaMokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
- Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
- Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Rýchlosť vzduchu (km/h)
|max. 210
|Prietok vzduchu (m³/h)
|220
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|975 x 170 x 305
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Fúkacia rúra
- Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Oblasti využitia
- Listy
- Zelený odpad
- Chodníky okolo domu
- Oblasti okolo domu a záhrady
