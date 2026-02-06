Fukár lístia LBL 2 Battery Set

Výkonný 18 V akumulátorový fukár na lístie značky Kärcher v súprave s batériou a nabíjačkou. Dosahuje rýchlosť vzduchu maximálne 210 km/h a pritom vďaka vynikajúcemu vyváženiu sedí dobre v ruke.

Súprava fukáru na lístie s 18 V batériou podáva pri akejkoľvek práci s lístím maximálny výkon. Fukár dosahuje rýchlosť vzduchu maximálne 210 km/h a pritom vďaka vynikajúcemu vyváženiu ergonomicky sedí v ruke. Na uvoľnenie a cielený pohyb lístia disponuje fukár na lístie odnímateľnou plochou hubicou so škrabkou. V štandardnej výbave sa nachádza 18 V vymeniteľná batéria Kärcher ako aj nabíjačka.

Vlastnosti a výhody
Fukár lístia LBL 2 Battery Set: Fúkacia rúra
Fúkacia rúra
Intenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Fukár lístia LBL 2 Battery Set: Odnímateľná plochá hubica
Odnímateľná plochá hubica
Na presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
Fukár lístia LBL 2 Battery Set: Integrovaná škrabka
Integrovaná škrabka
Mokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
  • Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
  • Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Rýchlosť vzduchu (km/h) max. 210
Prietok vzduchu (m³/h) 220
Regulácia rýchlosti Nie
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 400 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 22 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 975 x 170 x 305

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Fúkacia rúra
  • Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Video

Oblasti využitia
  • Listy
  • Zelený odpad
  • Chodníky okolo domu
  • Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
