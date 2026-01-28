Nožnice na konáre TLO 2-18
Postrihané konáre stlačením tlačidla: batériové nožnice na konáre s dvoma čepeľami bez námahy a jemne prerežú konáre s priemerom až 2,5 cm.
Jednoduchá údržba stromov s pomocou akumulárových nožníc – konáre a vetvičky s priemerom až 2,5 cm nemajú šancu. Vďaka dvom presným čepeliam je rezanie obzvlášť presné a nevyžaduje žiadnu námahu. Jemné prerezávanie tiež podporuje zdravý rast rastlín. Vďaka tomu je rezanie a prerezávanie stromov a drevín jednoduchšie a bezpečnejšie. Pohodlná práca nad hlavou: s voliteľným teleskopickým predĺžením (nie je súčasťou dodávky) je práca vo výške až 3,5 metra tiež jednoduchá a pohodlná.
Vlastnosti a výhody
Vymeniteľné čepeleReže a strihá obzvlášť presne a bez potreby sily.
Bezpečnostné odomykanieBezpečnostná poistka zabraňuje neúmyselnému spusteniu
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti KärcherZariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Pre maximálne pohodlie, najmä pri dlhšej práci
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Pohon
|Uhlíkový motor
|Rezná sila čerstvého dreva (cm)
|2,5
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy)
|max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|320 x 89 x 135
* Ø konára: 15 mm
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Výbava
- Typ rezacieho noža: Dve čepele
Oblasti využitia
- Vetvy stromov
