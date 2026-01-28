Nožnice na konáre TLO 2-18

Postrihané konáre stlačením tlačidla: batériové nožnice na konáre s dvoma čepeľami bez námahy a jemne prerežú konáre s priemerom až 2,5 cm.

Jednoduchá údržba stromov s pomocou akumulárových nožníc – konáre a vetvičky s priemerom až 2,5 cm nemajú šancu. Vďaka dvom presným čepeliam je rezanie obzvlášť presné a nevyžaduje žiadnu námahu. Jemné prerezávanie tiež podporuje zdravý rast rastlín. Vďaka tomu je rezanie a prerezávanie stromov a drevín jednoduchšie a bezpečnejšie. Pohodlná práca nad hlavou: s voliteľným teleskopickým predĺžením (nie je súčasťou dodávky) je práca vo výške až 3,5 metra tiež jednoduchá a pohodlná.

Vlastnosti a výhody
Nožnice na konáre TLO 2-18: Vymeniteľné čepele
Reže a strihá obzvlášť presne a bez potreby sily.
Nožnice na konáre TLO 2-18: Bezpečnostné odomykanie
Bezpečnostná poistka zabraňuje neúmyselnému spusteniu
Nožnice na konáre TLO 2-18: Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
Zariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
  • Pre maximálne pohodlie, najmä pri dlhšej práci
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Pohon Uhlíkový motor
Rezná sila čerstvého dreva (cm) 2,5
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy) max. 1400 (2,5 Ah) / max. 2800 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 320 x 89 x 135

* Ø konára: 15 mm

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia

Výbava

  • Typ rezacieho noža: Dve čepele
Nožnice na konáre TLO 2-18
Video

Oblasti využitia
  • Vetvy stromov
Príslušenstvo
