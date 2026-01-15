Nožnice na živý plot HGE Battery 18-50
Akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-50 Battery pre pohodlnú, bezpečnú a presnú prácu. Vybavené rukoväťou otočnou o 180°. Dĺžka rezu 50 cm. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-50 Battery zabezpečujú extrémne pohodlné strihanie živého plota.Sú vybavené rukoväťou otočnou o 180°, ktorá zabraňuje únave ramien alebo rúk a pliec v rôznych pracovných polohách, ako napríklad pri vertikálnom strihaní. Prídavná lišta na odstrihnuté kusy je maximálne užitočným pomocníkom. Zabezpečuje, že ostrihané konce nepadajú jednoducho do živého plota, ale úplne pohodlne sa dostanú na zem. Nôž akumulátorových nožníc na živý plot je brúsený diamantom, čím sa dosiahne presný výsledok rezania. Nôž je ďalej vybavený integrovanou ochranou hrotu vrátane závesného oka. Takto sú budovy, podlahy a samozrejme aj nôž samotný chránené pred poškodením – a prístroj je možné zavesiť na stenu, čím šetrí miesto. Ďalšou výhodou akumulátorových nožníc je funkcia pílenia. Táto funkcia umožní pílenie hrubších konárov. Taktiež praktický je antiblokovací systém pre prácu bez prerušenia.
Vlastnosti a výhody
Otočná rukoväťRukoväť je možné otočiť v niekoľkých stupňoch o 180 °, aby sa zaistilo pohodlné držanie tela.
ZametačOdhodí pokosený porast pohodlne na zem pred používateľa, ktorý by inak spadol do živého plota.
Funkcia píleniaObzvlášť praktické pre živé ploty s občasnými hrubšími vetvami.
Diamantom brúsený nôž
- Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
Ochrana vedenia
- Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a podláh.
- S integrovaným zavesením pre praktické uloženie na stenu.
2-ručný bezpečnostný obvod
- Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Dĺžka rezu (cm)
|50
|Vzdialenosť zubov (mm)
|22
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|2700
|Typ rezacej čepele
|Diamantom brúsené
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 325 (2,5 Ah) / max. 650 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (2,5 Ah) / max. 80 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|970 x 213 x 188
* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný strih
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ochrana noža
- Zametač
Výbava
- Rukoväť: otočný
- Funkcia pílenia
- Ochrana vedenia
- Závesné oko
Oblasti využitia
- Živé ploty
- Kríky
