Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set

Mobilné a nekomplikované čistenie-vďaka šikovnej a kompaktnej konštrukcii ručného tlakového čističa sú odolné nečistoty rýchlo odstránené.

Kärcher čistí rýchlo a bez komplikácií - šikovný a kompaktný tlakový čistič je možné použiť priamo na čistenie bez dlhej prípravy. S jemnou plochou tryskou je možné rýchlo odstrániť nečistoty zo záhradného nábytku, hračiek, košov a mnohých ďalších predmetov a povrchov. Široká škála voliteľného príslušenstva, ako je penový prúd, umývacia kefa, sacia hadica a tryska 5 v 1, umožňuje ďalšie aplikácie. Okrem toho je súčasťou dodávky ďalšia 18-voltová vymeniteľná batéria a nabíjačka batérií.

Vlastnosti a výhody
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set: Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set: Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Tlak 21 barov pre efektívne, mobilné a ľahké medziľahlé čistenie. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie je súčasťou dodávky.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 4-18 Set: Ľahký a kompaktný dizajn zariadenia
Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
  • Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
  • MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie.
  • Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) 21
Rozsah tlaku Stredný tlak
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Prietok (l/h) max. 170
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 14 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 292 x 89 x 228

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Striekacia tyč: dlhý
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Filter stroja
Video

Oblasti využitia
  • Kvetináče
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Nádoby na odpad
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Bicykle
  • Ploty
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
