Strednotlakový čistič KHB 4-18

Ručný tlakový čistič robí čistenie nekomplikovaným. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou dodávky.

Čistenie ručným tlakovým čističom je nekomplikované a efektívne. Šikovné a kompaktné zariadenie je možné tu a tam použiť na čistenie bez dlhej prípravy. S jemnou plochou tryskou je možné rýchlo odstrániť nečistoty zo záhradného nábytku, hračiek, košov a mnohých ďalších predmetov a povrchov. Široká škála voliteľného príslušenstva, ako je penový prúd, umývacia kefa, sacia hadica a tryska 5 v 1, umožňuje ďalšie aplikácie. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Tlak 21 barov pre efektívne, mobilné a ľahké medziľahlé čistenie. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie je súčasťou dodávky.
Ľahký a kompaktný dizajn zariadenia
Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
  • Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
  • MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie.
  • Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) 21
Rozsah tlaku Stredný tlak
Teplota vody na prívode (°C) max. 40
Prietok (l/h) max. 170
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) 14 (2,5 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2
Rozmery (d x š x v) (mm) 292 x 89 x 228

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Striekacia tyč: dlhý
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Filter stroja
Video

Oblasti využitia
  • Kvetináče
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Nádoby na odpad
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Bicykle
  • Ploty
  • Záhradné hračky
