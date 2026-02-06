Strednotlakový čistič KHB 4-18
Ručný tlakový čistič robí čistenie nekomplikovaným. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou dodávky.
Čistenie ručným tlakovým čističom je nekomplikované a efektívne. Šikovné a kompaktné zariadenie je možné tu a tam použiť na čistenie bez dlhej prípravy. S jemnou plochou tryskou je možné rýchlo odstrániť nečistoty zo záhradného nábytku, hračiek, košov a mnohých ďalších predmetov a povrchov. Široká škála voliteľného príslušenstva, ako je penový prúd, umývacia kefa, sacia hadica a tryska 5 v 1, umožňuje ďalšie aplikácie. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerTechnológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlakTlak 21 barov pre efektívne, mobilné a ľahké medziľahlé čistenie. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie je súčasťou dodávky.
Ľahký a kompaktný dizajn zariadeniaOptimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
- Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
- MJ 24 Handheld spája 5 trysiek v jednom pracovnom nadstavci – na čistenie a zavlažovanie.
- Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|21
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Teplota vody na prívode (°C)
|max. 40
|Prietok (l/h)
|max. 170
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|14 (2,5 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|292 x 89 x 228
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Nasávanie vody
- Striekacia tyč: dlhý
- Tryska s plochým prúdom
- Integrovaný vodný filter
- Filter stroja
Video
Oblasti využitia
- Kvetináče
- Detské hračky / odrážadlá
- Nádoby na odpad
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Bicykle
- Ploty
- Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Strednotlakový čistič KHB 4-18 náhradný diel
