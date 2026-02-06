Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery Set V-17/20
Mokro suchý vysávač WD 3-18 Battery set s 18 V batériou ponúka maximálnu flexibilitu so 17 l plastovou nádobou, 2 m sacou hadicou, funkciou fúkania a jednodielnym patrónovým filtrom.
Neobmedzené vysávanie: akumulátorový mokro-suchý vysávačov WD 3-18 Battery Set je poháňaný 18 V platformou Kärcher Battery Power a ponúka maximálnu flexibilitu, kompaktnú konštrukciu a voľnosť pohybu. Zariadenie dokonale kombinuje 2 metre dlhú saciu hadicu a podlahovú hubicu a dokáže okamžite odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Zariadenie je tiež vybavené robustnou 17-litrovou plastovou nádobou, jednodielnym patrónovým filtrom a fleecovým filtračným vreckom. Uloženie sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Medzi ďalšie funkcie patrí praktická funkcia fúkania pre oblasti, kde nie je možné vysávanie, odkladacia polica na náradie a drobné predmety, otočný spínač na jednoduché zapínanie a vypínanie zariadenia, ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie, ako aj uzamykací systém "Pull & Push", ktorý umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uloženie rúrok a podlahovej hubice aj pri krátkej prestávke v práci. Súčasťou dodávky je aj akumulátor Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah a nabíjačka.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilné so všetkými zariadeniami z 18 V platformy Kärcher Battery Power.
Patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra. Jednoduchá inštalácia a vybratie filtra otáčaním bez dodatočnej aretačnej časti.
Praktický úložný priestor na príslušenstvoPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Kompaktné úložisko zariadenia.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Odkladacia polička
- Pre bezpečné skladovanie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky alebo klince.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|270
|Sací výkon (W)
|75
|Vysávanie (mbar)
|max. 110
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 30
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 20 (5,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|585
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|349 x 328 x 493
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 5.0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Teleskopická rukoväť
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Dielňa
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
