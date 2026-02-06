Nožnice na živý plot HGE Battery 18-50 Set
Aku nožnice na živý plot HGE 18-50 Battery pre pohodlnú, bezpečnú a presnú prácu. Vybavené rukoväťou otočnou o 180° a praktickou lištou. Dĺžka rezu 50 cm. Batéria je súčasťou výbavy
Už žiadne unavené plecia a ramená pri práci: Vďaka otočnej rukoväti o 180 ° zaisťujú akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-50 Battery pohodlnú pracovnú polohu za všetkých okolností, napríklad pri vertikálnych rezoch. Dvojručný bezpečnostný obvod bráni neúmyselnému spusteniu zariadenia. Funkcia píly robí rezanie hrubších vetiev hračkou. Lišta na zametanie odrezkov zachytáva odrezky, ktoré by inak skončili v živom plotei. Čepeľ na akumulátorových nožniciach na živý plot je kosoštvorcová, a preto zanecháva presné výsledky rezania. Dodatočný chránič čepele, s integrovaným okom chráni budovy, podlahy a samotnú čepeľ pred poškodením a umožňuje zavesenie zariadenia na stenu, čím sa šetrí priestor. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Otočná rukoväťRukoväť sa dá otočiť o 180 ° vo viacerých stupňoch, aby sa zaistila pohodlná pracovná poloha.
ZametačOdhodí pokosený porast pohodlne na zem pred používateľa, ktorý by inak spadol do živého plota.
Funkcia píleniaObzvlášť praktické pre živé ploty s občasnými hrubšími vetvami.
Diamantom brúsený nôž
- Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
Ochrana vedenia
- Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a podláh.
- S integrovaným zavesením pre praktické uloženie na stenu.
2-ručný bezpečnostný obvod
- Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Dĺžka rezu (cm)
|50
|Vzdialenosť zubov (mm)
|22
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|2700
|Typ rezacej čepele
|Diamantom brúsené
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 325 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 40 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|970 x 213 x 188
* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný strih
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
- Ochrana noža
- Zametač
Výbava
- Rukoväť: otočný
- Funkcia pílenia
- Ochrana vedenia
- Závesné oko
Oblasti využitia
- Živé ploty
- Kríky
