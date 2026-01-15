Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery

Na odstraňovanie machu a buriny na tvrdých povrchoch: batériový odstraňovač buriny WRE 18-55 s inovatívnou kefovou hlavou, vodidlom a systémom výmeny štetín bez použitia náradia.

Batériový odstraňovač buriny WRE 18-55 je inovatívny nástroj na vyťahovanie buriny, ktorý je šetrný k chrbtu. Kombináciou výkonného motora, vysokej rýchlosti otáčania kefy a nastaviteľnej hlave kefy s vysoko účinnými nylonovými štetinami bez námahy odstraňuje z tvrdých povrchov suchý mach a pretrvávajúcu burinu, ako sú púpavy. Štetinové klzisko sa navyše dá ľahko vymeniť vďaka novému uzamykaciemu systému – nie je potrebné žiadne náradie. Ergonomický dizajn akumulátorového odstraňovača buriny zaručuje, že sa s ním pohodlne pracuje bez toho, aby ste sa museli plaziť po zemi. Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia.

Vlastnosti a výhody
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery: Inovačná nylónová kefka
Inovačná nylónová kefka
Špeciálne vyrovnané nylonové štetiny a vysoká rýchlosť metly pre povrchové odstránenie suchého machu a buriny.
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery: Asistencia pri priblížení
Asistencia pri priblížení
O 360 ° otočná pologuľa na čiapke podporuje optimálnu prácu bez námahy.
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery: Výmena štetín bez náradia
Výmena štetín bez náradia
Na ľahkú výmenu opotrebovaných štetín
Otočná čistiaca hlava
  • Uhly je možné individuálne nastaviť tak, aby vyhovovali rôznym situáciám čistenia a ľuďom rôznych výšok.
Hliníková teleskopická násada
  • Umožňuje vzpriamenú pracovnú polohu, a to aj pre ľudí rôznych výšok
Ergonomický dizajn rúčky
  • Komfortný pracovný postoj šetriaci chrbát.
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
  • Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Zaručuje maximálnu mobilitu a flexibilitu.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Otáčky kief (rpm) 2300 - 2800
Priemer kefy (mm) 180
Materiál štetín Nylon
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 15 (2,5 Ah) / Približne 30 (5,0 Ah)
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1320 x 230 x 380

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Štetinový pás: 2 Kus(y)

Výbava

  • Ochrana proti rozstreku
  • Parkovacia poloha
  • Hliníková teleskopická násada
  • Závesné oko
  • Bezpečnostný spínač
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery

Video

Oblasti využitia
  • Mach
  • Buriny
  • Kamenné povrchy
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher