Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery
Na odstraňovanie machu a buriny na tvrdých povrchoch: batériový odstraňovač buriny WRE 18-55 s inovatívnou kefovou hlavou, vodidlom a systémom výmeny štetín bez použitia náradia.
Batériový odstraňovač buriny WRE 18-55 je inovatívny nástroj na vyťahovanie buriny, ktorý je šetrný k chrbtu. Kombináciou výkonného motora, vysokej rýchlosti otáčania kefy a nastaviteľnej hlave kefy s vysoko účinnými nylonovými štetinami bez námahy odstraňuje z tvrdých povrchov suchý mach a pretrvávajúcu burinu, ako sú púpavy. Štetinové klzisko sa navyše dá ľahko vymeniť vďaka novému uzamykaciemu systému – nie je potrebné žiadne náradie. Ergonomický dizajn akumulátorového odstraňovača buriny zaručuje, že sa s ním pohodlne pracuje bez toho, aby ste sa museli plaziť po zemi. Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Inovačná nylónová kefkaŠpeciálne vyrovnané nylonové štetiny a vysoká rýchlosť metly pre povrchové odstránenie suchého machu a buriny.
Asistencia pri priblíženíO 360 ° otočná pologuľa na čiapke podporuje optimálnu prácu bez námahy.
Výmena štetín bez náradiaNa ľahkú výmenu opotrebovaných štetín
Otočná čistiaca hlava
- Uhly je možné individuálne nastaviť tak, aby vyhovovali rôznym situáciám čistenia a ľuďom rôznych výšok.
Hliníková teleskopická násada
- Umožňuje vzpriamenú pracovnú polohu, a to aj pre ľudí rôznych výšok
Ergonomický dizajn rúčky
- Komfortný pracovný postoj šetriaci chrbát.
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
- Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Zaručuje maximálnu mobilitu a flexibilitu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Otáčky kief (rpm)
|2300 - 2800
|Priemer kefy (mm)
|180
|Materiál štetín
|Nylon
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 15 (2,5 Ah) / Približne 30 (5,0 Ah)
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1320 x 230 x 380
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Štetinový pás: 2 Kus(y)
Výbava
- Ochrana proti rozstreku
- Parkovacia poloha
- Hliníková teleskopická násada
- Závesné oko
- Bezpečnostný spínač
Video
Oblasti využitia
- Mach
- Buriny
- Kamenné povrchy
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher