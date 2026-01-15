Kosačka na trávu LMO 18-33 Battery
Akumulátorová kosačka na trávu LMO 18-33 Battery je ľahko ovládateľná vďaka nízkej hmotnosti a extrémnej obratnosti. Pre pohodlné kosenie v záhrade. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Ľahká, obratná, pohodlná: akumulátorová kosačka na trávu LMO 18-33 Battery urobí z kosenia hru – aj na zložitejších trávnikoch. Jej systém kosenia 2 v 1 umožňuje používateľovi vybrať si: pokosená tráva sa môže buď zbierať do záchytného koša na trávu alebo môže byť rozmetaná pomocou mulčovacieho klinu ako prírodné hnojivo po trávniku. Ďalej táto akumulátorová kosačka na trávu zabráni vzniku rozdrvených stebiel trávy, pretože jej nabrúsený oceľový nôž zanecháva dôsledne a čisto pokosený trávnik. Kosačka sa jednoducho ovláda vďaka pohodlnej penovej rukoväti a spínačom na oboch stranách. Keď je záchytný kôš na trávu plný, praktický ukazovateľ stavu naplnenia signalizuje, že je potrebné ho vyprázdniť. Ďalšie výhody - bezpečnostný kľúč ako detská poistka proti neúmyselnému spusteniu, výškovo nastaviteľná vodiaca tyč pre pohodlné držanie tela, skladacia konštrukcia pre úsporné odloženie, ako aj hrebene, ktoré čisto pokosia aj okraj trávnika. Batéria nie je súčasťou balenia. Šírka rezu 33 cm.
Vlastnosti a výhody
Ľahký a obratnýJeho ľahká konštrukcia umožňuje ľahké vedenie aj po nerovnom povrchu. Obratnosť: ľahké manévrovanie aj okolo prekážok v záhrade.
Kosenie až po okraj trávnikaHrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Systém kosenia 2 v 1Sekaná tráva sa počas kosenia efektívne zhromažďuje v koši na zachytávanie trávy. Mulčovacia funkcia: Použitím mulčovacej súpravy sa kosená tráva rozprestiera po trávniku ako prírodné hnojivo. Ostrý oceľový nôž pre čistý výsledok kosenia bez rozdrvených stebiel trávy.
Úsporná konštrukcia
- Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
- Výšku kosenia je možné nastaviť centrálne do 4 rôznych polôh.
Ukazovateľ stavu naplnenia
- Indikátor úrovne naplnenia vám oznámi, kedy je potrebné vyprázdniť kôš na zachytávanie trávy.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
- Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
- Spínače na oboch stranách umožňujú pohodlnú obsluhu.
Bezpečnostný kľúč
- Ochrana detí: Zabráni neúmyselnému spusteniu kosačky na trávu.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Šírka rezu (cm)
|33
|Výška rezu (mm)
|35 - 65
|Nastavenie výšky kosenia
|4x
|Objem zberného koša na trávu (l)
|35
|Otáčky (rpm)
|4000
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|11,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Výška rezu: Stupeň 4
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Mulčovacia súprava
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Kosačka na trávu LMO 18-33 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher