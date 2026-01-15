Strunová kosačka LTR 18-30 Battery

Skutočná všestrannosť - akumulátorová strunová kosačka LTR 18-30 umožňuje ergonomickú prácu, ľahko sa dostane aj do rohov a zabezpečí čisté okraje trávnika. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-30 Battery umožňuje presný rez vďaka točenej reznej strune, dostane sa bez problémov do všetkých rohov a úzkych miest v záhrade a jej funkcia strihania okrajov zabezpečí čisté okraje trávnika pozdĺž chodníkov a terás. Pritom je vždy zaručená perfektná dĺžka struny, pretože tá sa nastavuje automaticky. Uhol sklonu je možné rýchlo a ľahko nastaviť pre zastrihávanie trávy pod nízkymi prekážkami. Výklopný oblúk na ochranu rastlín zabraňuje neúmyselnému poškodeniu kvetov a stromov. A vďaka teleskopickej rukoväti, ako aj výškovo nastaviteľnej rukoväti na oboch stranách, je možná ergonomická a vzpriamená práca bez námahy. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Vlastnosti a výhody
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery: Efektívny systém rezania
Rezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery: Kosenie pri okrajoch
Otočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery: Ohybná hlava strunovej kosačky
Ergonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
  • Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
  • Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
  • Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
  • Rukoväť na oboch stranách s možnosťou nastavenia výšky. Pre ergonomické držanie tela.
Automatické predĺženie struny
  • Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Praktický ochranný kryt
  • Ochranný kryt chráni používateľa pred odletujúcou kosenou trávou.
  • Praktické odloženie počas pracovných prestávok vďaka ďalším úložným miestam.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
  • Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Priemer rezného kruhu (cm) 30
Rezný nástroj Hlavica so strunou
Podávanie struny Automatický
Geometria struny točená
Priemer struny (mm) 1,6
Regulácia rýchlosti Nie
Otáčky (rpm) 7800
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 1325 x 312 x 315

* Okraj trávnika

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia

Výbava

  • Závitová cievka
  • Oblúk na ochranu rastlín
  • Nastavenie uhla sklonu
  • Prídavná rukoväť
  • Otočná zastrihovacia hlava
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery
Video

Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery náhradný diel

