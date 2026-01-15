Strunová kosačka LTR 18-30 Battery
Skutočná všestrannosť - akumulátorová strunová kosačka LTR 18-30 umožňuje ergonomickú prácu, ľahko sa dostane aj do rohov a zabezpečí čisté okraje trávnika. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-30 Battery umožňuje presný rez vďaka točenej reznej strune, dostane sa bez problémov do všetkých rohov a úzkych miest v záhrade a jej funkcia strihania okrajov zabezpečí čisté okraje trávnika pozdĺž chodníkov a terás. Pritom je vždy zaručená perfektná dĺžka struny, pretože tá sa nastavuje automaticky. Uhol sklonu je možné rýchlo a ľahko nastaviť pre zastrihávanie trávy pod nízkymi prekážkami. Výklopný oblúk na ochranu rastlín zabraňuje neúmyselnému poškodeniu kvetov a stromov. A vďaka teleskopickej rukoväti, ako aj výškovo nastaviteľnej rukoväti na oboch stranách, je možná ergonomická a vzpriamená práca bez námahy. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačkyErgonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
- Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
- Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Rukoväť na oboch stranách s možnosťou nastavenia výšky. Pre ergonomické držanie tela.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Praktický ochranný kryt
- Ochranný kryt chráni používateľa pred odletujúcou kosenou trávou.
- Praktické odloženie počas pracovných prestávok vďaka ďalším úložným miestam.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|30
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|1,6
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|7800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Okraj trávnika
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Výbava
- Závitová cievka
- Oblúk na ochranu rastlín
- Nastavenie uhla sklonu
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher