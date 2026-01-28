Fukár lístia LBL 2 Battery 18 V

Výkonný akumulátorový fukár lístia 18 V od spoločnosti Kärcher dosahuje max. rýchlosť vzduchu 210 km/h a presvedčí vás ergonomickým tvarom a dobrou rovnováhou. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Dobre vyvážený 18 V akumulátorový fukár lístia má ergonomický tvar vhodný presne do ruky a dosahuje maximálnu rýchlosť vzduchu 210 km/h. Odnímateľná plochá hubica so škrabkou umožňuje kontrolovaný a cielený pohyb lísta, ako aj uvoľnenie vlhkého a zaseknutého lístia. Batéria nie je súčasťou výbavy.

Vlastnosti a výhody
Fúkacia rúra
Fúkacia rúra
Intenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Odnímateľná plochá hubica
Odnímateľná plochá hubica
Na presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
Integrovaná škrabka
Integrovaná škrabka
Mokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
  • Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
  • Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Rýchlosť vzduchu (km/h) max. 210
Prietok vzduchu (m³/h) 220
Regulácia rýchlosti Nie
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 975 x 170 x 305

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Fúkacia rúra
  • Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Fukár lístia LBL 2 Battery 18 V
Fukár lístia LBL 2 Battery 18 V

Video

Oblasti využitia
  • Listy
  • Zelený odpad
  • Chodníky okolo domu
  • Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
