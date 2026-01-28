Fukár lístia LBL 2 Battery 18 V
Výkonný akumulátorový fukár lístia 18 V od spoločnosti Kärcher dosahuje max. rýchlosť vzduchu 210 km/h a presvedčí vás ergonomickým tvarom a dobrou rovnováhou. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Dobre vyvážený 18 V akumulátorový fukár lístia má ergonomický tvar vhodný presne do ruky a dosahuje maximálnu rýchlosť vzduchu 210 km/h. Odnímateľná plochá hubica so škrabkou umožňuje kontrolovaný a cielený pohyb lísta, ako aj uvoľnenie vlhkého a zaseknutého lístia. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Fúkacia rúraIntenzívne odstraňovanie lístia a voľnej špiny okolo domu a v garáži.
Odnímateľná plochá hubicaNa presné a lokálne čistenie. Lístie je možné napr. cielene nafúkať na jednu kopu.
Integrovaná škrabkaMokré lístie a ušliapanú špinu je možné uvoľniť pomocou škrabky na hrane hubice.
Ergonomický dizajn
- Perfektne vyvážený pre prácu bez únavy.
Bajonetový uzáver
- Pre úsporné odkladanie je možné fúkaciu rúru jednoducho zložiť.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Rýchlosť vzduchu (km/h)
|max. 210
|Prietok vzduchu (m³/h)
|220
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|975 x 170 x 305
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Fúkacia rúra
- Plochá hubica vrátane koncovky so škrabkou
Video
Oblasti využitia
- Listy
- Zelený odpad
- Chodníky okolo domu
- Oblasti okolo domu a záhrady
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Fukár lístia LBL 2 Battery 18 V náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher