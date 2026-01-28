Strednotlakový čistič KHB 6 Battery

Ručný aku tlakový čistič Kärcher na všestranné použitie bez elektrickej prípojky. Hodí sa na použitie s 18 V vymeniteľnou batériou Kärcher (batéria nepatrí do štandardnej výbavy).

Akumulátorový tlakový čistič Kärcher KHB 6 čistí prakticky všetko okolo domu bez potreby napájania. Jednoducho pripojte hadicu a je pripravený na použitie. Vďaka jemnej plochej dýze sa tvrdé nečistoty dajú rýchlo odstrániť zo záhradného nábytku, hračiek a ešte oveľa viac. Sú kvetináče znečistené peľom a pôdou? Toto je úloha pre účinnú rotačnú dýzu, ktorá bez námahy odstráni aj nepoddajnú nečistotu. Obidve trysky sú súčasťou štandardnej výbavy. Batériu, ale aj ďalšie doplnky si môžete dokúpiť z našej bohatej ponuky príslušenstva. Výkonná lítium-iónová výmenná batéria (18 V / 2,4 Ah) a nabíjačka nepatria do štandardnej výbavy. Dlhodobo výkonná lítium-iónová výmenná batéria sa môže používať vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie na platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time LCD displej batérie zobrazuje zostávajúcu kapacitu pri práci, nabíjaní a skladovaní. Vďaka širokej škále príslušenstva je batéria KHB 6 ešte viac univerzálna. K dispozícii je napríklad tiež penovacia tryska, umývacia kefa a sacia hadica na použitie vody z alternatívnych zdrojov.

Vlastnosti a výhody
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery: Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery: Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Maximálny tlak 24 bar na efektívne, mobilné a jednoduché čistenie v prípade potreby. Jednoducho vymeniteľné trysky Quick Connect. Plochá tryska pre jemné čistenie a rotačná tryska pre odolnejšie nečistoty sú súčasťou balenia. Výkon mobilného tlakového čističa je dostatočný na odstránenie všetkých bežných nečistôt na záhradnom nábytku, bicykloch či náradí s menším rizikom ich poškodenia.
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery: Ľahký a inovatívny dizajn zariadenia
Optimálna voľnosť pohybu a flexibilita pri čistení. Ručný, batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. So sacou hadicou, ktorá je k dispozícii samostatne, bez ohľadu na to, či je k dispozícii prípojka vody. Čistiť tak môžete aj len pomocou vody z nádoby či iného čistého vodného zdroja.
Príslušenstvo pre rôzne použitie
  • Na schody a menšie plochy: s plošným čističom PS 20 (príslušenstvo na objednávku).
  • Pracovný nadstavec Multi Jet MJ 24 Handheld s 5 rôznymi tryskami.
  • Na ťažko prístupné miesta: 360° kĺb pracovného nadstavca VJ 24 Handheld.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Stredný tlak
Prietok (l/h) max. 200
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 302 x 89 x 252

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
  • Rotačná tryska DB 24

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Striekacia tyč: dlhý
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Filter stroja
Ručný čistič Strednotlakový čistič KHB 6 Battery
Video

Oblasti využitia
  • Kvetináče
  • Detské hračky / odrážadlá
  • Nádoby na odpad
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Bicykle
  • Ploty
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
