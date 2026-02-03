Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium Battery Set

Batériový strednotlakový čistič s aplikáciou Home & Garden, 18 V batériou a nabíjačkou, bez potreby pripojenia na napájanie alebo vodu. Sacia hadica je k dispozícii samostatne.

Kompaktné čistenie na cestách, nezávisle od elektrickej alebo vodovodnej prípojky – batériový strednotlakový čistič OC 6-18 Premium je ideálny na rýchle medziupratovanie vonku či okolo domu. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a pod. 12-litrový vozík na vodu s výsuvnou teleskopickou rukoväťou slúži ako mobilná základňa pre akumulátorový strednotlakový čistič. Ak je k dispozícii prípojka vody, zariadenie je možné prevádzkovať aj bez nádrže. So samostatne dostupnou sacou hadicou je možné použiť vodu zo studní, vedier alebo prírodných vodných plôch. Tlakovú pištoľ a striekaciu tyč je možné pripevniť k nádrži na prepravu. Vďaka rozsiahlemu sortimentu príslušenstva je OC 6-18 Premium ešte všestrannejší: napríklad penovacia tryska alebo umývacia kefa sú k dispozícii samostatne. Vymeniteľná batéria je súčasťou balenia a môže byť použitá vo všetkých zariadeniach napájaných batériami v platforme 18 V Kärcher Battery Power. LCD displej batérie zobrazuje zostávajúcu kapacitu pomocou technológie Real Time Technology. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.

Vlastnosti a výhody
Sebestačné a mobilné čistenie
  • 12-litrový vozík na vodu umožňuje nezávislé čistenie na cestách. Voda je dostatočná pre 3 až 5 silne znečistených bicyklov alebo niekoľko predmetov, ako sú záhradné / kempingové stoličky.
  • Nádrž môže byť naplnená akýmkoľvek kohútikom a je nepriepustná vďaka skrutkovaciemu uzáveru.
  Nezávislé od napájania vďaka technológii batérií.
Optimálna mobilita vďaka kolieskam a ergonomickej výške rukoväte.
  • Hliníkovú teleskopickú rukoväť je možné pri preprave predĺžiť a zase zasunúť pri skladovaní.
  • Veľké kolesá pre bezpečnú a pohodlnú prepravu po nerovnom teréne alebo záhradných chodníkoch.
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
  • Hadicu, ručnú striekaciu pištoľ a rozprašovací pracovný nadstavec možno jednoducho a bezpečne uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
  • Priehradka na príslušenstvo v zadnej časti vozíka na vodu ponúka priestor pre ďalšie príslušenstvo.
  • Všetko príslušenstvo máte vždy po ruke, aj keď ste na cestách.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
  • Tlak vody až 24 bar pre efektívne a dôkladné čistenie.
  • Čistí aj citlivé povrchy bezpečne a spoľahlivo.
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Aplikácia Home & Garden
  • Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Stredný tlak
Prietok (l/h) max. 200
Typ batérie Odnímateľná lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 12 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Sivá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 349 x 321 x 586

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
  • Kolesá
  • Teleskopická rukoväť

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Objem nádrže na vodu: 12 l
  • Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
  • Striekacia tyč: krátke a dlhé
Mobilný čistič Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium Battery Set
Oblasti využitia
  • Bicykle
  • Stanové / kempingové vybavenie
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Kvetináče
  • Rims
  • Nádoby na odpad
  • Žalúzie/rolety
  • Záhradné hračky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Strednotlakový čistič OC 6-18 Premium Battery Set náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher