Strunová kosačka LTR 18-30 Battery Limited Edition
Batériový vyžínač LTR 18-30 Battery Limited Edition vrátane cievky na vlasec a 2 nožov vyžínača sa ľahko dostane do rohov a stiesnených priestorov a zaistí čisté okraje trávnika.
Batériový vyžínač trávy LTR 18-30 Battery Limited Edition vám dáva na výber: Buď cievka so strunou s otočenou strunou pre presný strih, ktorý sa ľahko dostane do rohov a úzkych priestorov v záhrade. Alebo vyžínacie nože na náročné zastrihávanie nekontrolovaného porastu, machu a buriny. Medzi oboma systémami orezávania môžete rýchlo a jednoducho prepínať bez potreby akéhokoľvek náradia. Sklon akumulátorovej kosačky na trávu možno pohodlne nastaviť aj pod nízkymi prekážkami. Výklopná ochrana rastlín zabraňuje náhodnému poškodeniu blízkych kvetov a stromov. Ergonomický dizajn teleskopickej rukoväte a výškovo nastaviteľný obojručný úchop zaberajú veľa úsilia a námahy pri práci v stoji.
Vlastnosti a výhody
Efektívny systém zastrihovania 2 v 1Rezná linka s automatickým zosilnením uľahčuje prácu v rohoch a úzkych priestoroch. Vyžínacie nože s dvojitým ostrím pre náročnú prácu. Beznástrojová výmena medzi cievkou vlasca a nožom zastrihávača.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačkyErgonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
- Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
- Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Rukoväť na oboch stranách s možnosťou nastavenia výšky. Pre ergonomické držanie tela.
Praktický ochranný kryt
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|30
|Rezný nástroj
|Hlava linky a čepeľ
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|1,6
|Počet čepelí
|2
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|7800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Okraj trávnika
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Výbava
- Závitová cievka
- Oblúk na ochranu rastlín
- Nastavenie uhla sklonu
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
