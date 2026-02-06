Strunová kosačka LTR 18-30 Battery Limited Edition

Batériový vyžínač LTR 18-30 Battery Limited Edition vrátane cievky na vlasec a 2 nožov vyžínača sa ľahko dostane do rohov a stiesnených priestorov a zaistí čisté okraje trávnika.

Batériový vyžínač trávy LTR 18-30 Battery Limited Edition vám dáva na výber: Buď cievka so strunou s otočenou strunou pre presný strih, ktorý sa ľahko dostane do rohov a úzkych priestorov v záhrade. Alebo vyžínacie nože na náročné zastrihávanie nekontrolovaného porastu, machu a buriny. Medzi oboma systémami orezávania môžete rýchlo a jednoducho prepínať bez potreby akéhokoľvek náradia. Sklon akumulátorovej kosačky na trávu možno pohodlne nastaviť aj pod nízkymi prekážkami. Výklopná ochrana rastlín zabraňuje náhodnému poškodeniu blízkych kvetov a stromov. Ergonomický dizajn teleskopickej rukoväte a výškovo nastaviteľný obojručný úchop zaberajú veľa úsilia a námahy pri práci v stoji.

Vlastnosti a výhody
Efektívny systém zastrihovania 2 v 1
Efektívny systém zastrihovania 2 v 1
Rezná linka s automatickým zosilnením uľahčuje prácu v rohoch a úzkych priestoroch. Vyžínacie nože s dvojitým ostrím pre náročnú prácu. Beznástrojová výmena medzi cievkou vlasca a nožom zastrihávača.
Kosenie pri okrajoch
Kosenie pri okrajoch
Otočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačky
Ohybná hlava strunovej kosačky
Ergonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
  • Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
  • Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
  • Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
  • Rukoväť na oboch stranách s možnosťou nastavenia výšky. Pre ergonomické držanie tela.
Praktický ochranný kryt
  • Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Dlhá životnosť a silný výkon vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Priemer rezného kruhu (cm) 30
Rezný nástroj Hlava linky a čepeľ
Podávanie struny Automatický
Geometria struny točená
Priemer struny (mm) 1,6
Počet čepelí 2
Regulácia rýchlosti Nie
Otáčky (rpm) 7800
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 350 (2,5 Ah) / max. 700 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 30 (2,5 Ah) / max. 60 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 1325 x 312 x 315

* Okraj trávnika

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia

Výbava

  • Závitová cievka
  • Oblúk na ochranu rastlín
  • Nastavenie uhla sklonu
  • Prídavná rukoväť
  • Otočná zastrihovacia hlava
Oblasti využitia
  • Trávnik
  • Okraje trávnika
Príslušenstvo
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery Limited Edition náhradný diel

