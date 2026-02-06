Batériový vysávač LVS 1/1 Bp
Batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/1 Bp s vynikajúcim sacím výkonom. Všestranný, trojstupňový nastaviteľný sací výkon, HEPA 13 filter, podlahová hubica (22 cm) a štrbinová hubica.
Robustný batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/1 Bp ponúka vynikajúci sací výkon a efektívne odstraňuje prach a nečistoty. Technológia cyklónového filtra Kärcher udržuje konštantne vysoký sací výkon. Bezdrôtový, kompaktný a manévrovateľný vysávač je ideálny na čistenie v hoteloch, stravovacích zariadeniach, maloobchode a v sektore čistenia budov. Vďaka neobmedzenej slobode pohybu sa výborne hodí aj na čistenie schodov. Integrovaný filter HEPA 13 zaisťuje najvyššie hygienické štandardy. Sací výkon je možné nastaviť v troch stupňoch a v niekoľkých jednoduchých krokoch sa z tyčového vysávača stane ručný vysávač na čalúnenie a rôzne iné povrchy. Nádoba na odpad nevyžaduje žiadne filtračné vrecká, dá sa rýchlo a hygienicky vyprázdniť – bez priameho kontaktu s nečistotami. S výkonnými 18-voltovými batériami Kärcher dosahuje vysávač vynikajúce výsledky čistenia. Praktický držiak zaisťuje, že dodávaná štrbinová hubica je vždy poruke. Poznámka: batéria a rýchlonabíjačka nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich objednať samostatne. Veľký výber hubíc a príslušenstva (DN 35) je možné objednať samostatne ako voliteľné príslušenstvo. Šírka štandardnej hubice dodávanej so strojom je 22 cm.
Vlastnosti a výhody
Profesionálna kvalita: obzvlášť robustná a odolnáJedinečná technológia cyklónového filtra pre trvalo vysoký sací výkon. Bezuhlíkový EC motor pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. Inovatívny a časovo nenáročný: filtračný systém s jednoduchou údržbou.
Výborný čistiaci výkon.Čistenie podľa potrieb: na výber sú tri rôzne režimy čistenia. Účinne odstraňuje prach a nečistoty zo všetkých povrchov. Ideálne na bodové čistenie. Prevádzka na batérie pre neobmedzenú voľnosť pohybu.
Vysoko účinný filter HEPA 13Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice.
Flexibilné čistenie: na výber tri prevádzkové režimy
- Power režim, štandardný režim alebo režim eco!efficiency.
- Sací výkon zvoľte podľa účelu čistenia.
- Režim eco!efficiency: udržateľný a zvyšuje výdrž batérie.
Praktická nádoba na odpad
- Nevyžadujú sa žiadne filtračné vrecká: trvalo udržateľné a znižuje zbytočné náklady.
- Dá sa rýchlo a jednoducho vyprázdniť bez priameho kontaktu s nečistotami.
- Priehľadná nádoba znamená, že stav naplnenia je vždy viditeľný.
Rôzne možnosti použitia
- Široký výber príslušenstva v DN 35, ktoré je možné objednať ako voliteľné príslušenstvo.
- Vhodné na rôzne podlahové krytiny, čalúnenie a iné povrchy.
- Dá sa flexibilne použiť ako ručný alebo tyčový vysávač.
Pasívna podlahová hubica so šírkou 22 cm
- Vlasy a nečistoty sa nedržia v podlahovej hubici.
- Šetrí čas na údržbu, jednoduché odstraňovanie vlasov.
- Zvyšuje účinnosť čistenia a znižuje čas čistenia.
Nástenný držiak
- Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
- Bezpečné uloženie vysávača.
- Vždy pripravený po ruke.
Držiak príslušenstva
- Dodávaná štrbinová hubica je vždy po ruke.
- Pre jednoduchú prepravu - aj po schodoch.
- Bezpečná a pohodlná preprava stroja vrátane príslušenstva.
Úplná flexibilita v rámci 18 V platformy Kärcher
- Kompatibilné so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power+/Power.
- Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
- Výmena batérie je rýchla a jednoduchá.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Objem nádoby (l)
|0,35
|Materiál nádoby
|Plast
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Prietok vzduchu (l/s)
|12
|Hodnotený výkon (W)
|230
|Vysávanie (mbar/kPa)
|140 / 14
|Štandardný priemer ( )
|ID 35
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / Približne 60 (5,0 Ah) Režim napájania: / Približne 20 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / Približne 35 (3,0 Ah) Režim napájania: / Približne 12 (3,0 Ah)
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Farba
|Antracitová
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1100 x 220 x 175
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Množstvo sacích trubíc: 1 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 509 mm
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 in
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Ochranný filter motora
- Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
- Držiak príslušenstva
- Nástenný držiak
Výbava
- Režim eco!efficiency
Video
Oblasti využitia
- Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
- Vhodné pre dodávateľov čistiacich služieb v kanceláriách, na chodbách a na schodoch.
- Dokonale sa hodí na čistenie v lietadlách, autobusoch a vlakoch.
- Ideálne v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode, v kinách alebo divadlách
- Špeciálne na dôkladné čistenie interiéru auta
Príslušenstvo
