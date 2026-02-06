Batériový vysávač LVS 1/1 Bp

Batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/1 Bp s vynikajúcim sacím výkonom. Všestranný, trojstupňový nastaviteľný sací výkon, HEPA 13 filter, podlahová hubica (22 cm) a štrbinová hubica.

Robustný batériový vysávač na suché vysávanie LVS 1/1 Bp ponúka vynikajúci sací výkon a efektívne odstraňuje prach a nečistoty. Technológia cyklónového filtra Kärcher udržuje konštantne vysoký sací výkon. Bezdrôtový, kompaktný a manévrovateľný vysávač je ideálny na čistenie v hoteloch, stravovacích zariadeniach, maloobchode a v sektore čistenia budov. Vďaka neobmedzenej slobode pohybu sa výborne hodí aj na čistenie schodov. Integrovaný filter HEPA 13 zaisťuje najvyššie hygienické štandardy. Sací výkon je možné nastaviť v troch stupňoch a v niekoľkých jednoduchých krokoch sa z tyčového vysávača stane ručný vysávač na čalúnenie a rôzne iné povrchy. Nádoba na odpad nevyžaduje žiadne filtračné vrecká, dá sa rýchlo a hygienicky vyprázdniť – bez priameho kontaktu s nečistotami. S výkonnými 18-voltovými batériami Kärcher dosahuje vysávač vynikajúce výsledky čistenia. Praktický držiak zaisťuje, že dodávaná štrbinová hubica je vždy poruke. Poznámka: batéria a rýchlonabíjačka nie sú súčasťou dodávky a je potrebné ich objednať samostatne. Veľký výber hubíc a príslušenstva (DN 35) je možné objednať samostatne ako voliteľné príslušenstvo. Šírka štandardnej hubice dodávanej so strojom je 22 cm.

Vlastnosti a výhody
Profesionálna kvalita: obzvlášť robustná a odolná
Jedinečná technológia cyklónového filtra pre trvalo vysoký sací výkon. Bezuhlíkový EC motor pre dlhú životnosť a vysokú odolnosť proti opotrebovaniu. Inovatívny a časovo nenáročný: filtračný systém s jednoduchou údržbou.
Výborný čistiaci výkon.
Čistenie podľa potrieb: na výber sú tri rôzne režimy čistenia. Účinne odstraňuje prach a nečistoty zo všetkých povrchov. Ideálne na bodové čistenie. Prevádzka na batérie pre neobmedzenú voľnosť pohybu.
Vysoko účinný filter HEPA 13
Pre maximálne bezpečnostné štandardy v priestoroch náročných na hygienu. Vysoký stupeň filtrácie a odlučovania 99,95 % zadrží aj tie najmenšie častice.
Flexibilné čistenie: na výber tri prevádzkové režimy
  • Power režim, štandardný režim alebo režim eco!efficiency.
  • Sací výkon zvoľte podľa účelu čistenia.
  • Režim eco!efficiency: udržateľný a zvyšuje výdrž batérie.
Praktická nádoba na odpad
  • Nevyžadujú sa žiadne filtračné vrecká: trvalo udržateľné a znižuje zbytočné náklady.
  • Dá sa rýchlo a jednoducho vyprázdniť bez priameho kontaktu s nečistotami.
  • Priehľadná nádoba znamená, že stav naplnenia je vždy viditeľný.
Rôzne možnosti použitia
  • Široký výber príslušenstva v DN 35, ktoré je možné objednať ako voliteľné príslušenstvo.
  • Vhodné na rôzne podlahové krytiny, čalúnenie a iné povrchy.
  • Dá sa flexibilne použiť ako ručný alebo tyčový vysávač.
Pasívna podlahová hubica so šírkou 22 cm
  • Vlasy a nečistoty sa nedržia v podlahovej hubici.
  • Šetrí čas na údržbu, jednoduché odstraňovanie vlasov.
  • Zvyšuje účinnosť čistenia a znižuje čas čistenia.
Nástenný držiak
  • Úspora miesta a jednoduché skladovanie.
  • Bezpečné uloženie vysávača.
  • Vždy pripravený po ruke.
Držiak príslušenstva
  • Dodávaná štrbinová hubica je vždy po ruke.
  • Pre jednoduchú prepravu - aj po schodoch.
  • Bezpečná a pohodlná preprava stroja vrátane príslušenstva.
Úplná flexibilita v rámci 18 V platformy Kärcher
  • Kompatibilné so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power+/Power.
  • Praktické zobrazenie zostávajúcej doby chodu na samotnej batérii.
  • Výmena batérie je rýchla a jednoduchá.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
Objem nádoby (l) 0,35
Materiál nádoby Plast
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 70
Prietok vzduchu (l/s) 12
Hodnotený výkon (W) 230
Vysávanie (mbar/kPa) 140 / 14
Štandardný priemer ( ) ID 35
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / Približne 60 (5,0 Ah) Režim napájania: / Približne 20 (5,0 Ah) Režim eco!efficiency: / Približne 35 (3,0 Ah) Režim napájania: / Približne 12 (3,0 Ah)
Nabíjací prúd (A) 2,5
Farba Antracitová
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1100 x 220 x 175

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Množstvo sacích trubíc: 1 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 509 mm
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 in
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Ochranný filter motora
  • Typ filtra HEPA: HEPA 13 filter
  • Držiak príslušenstva
  • Nástenný držiak

Výbava

  • Režim eco!efficiency
Video

Oblasti využitia
  • Na dôkladné čistenie všetkých podlahových plôch – od tvrdých povrchov až po koberce.
  • Vhodné pre dodávateľov čistiacich služieb v kanceláriách, na chodbách a na schodoch.
  • Dokonale sa hodí na čistenie v lietadlách, autobusoch a vlakoch.
  • Ideálne v hoteloch a reštauráciách, v maloobchode, v kinách alebo divadlách
  • Špeciálne na dôkladné čistenie interiéru auta
Príslušenstvo
