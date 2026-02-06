Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery Set V-17/20
Mokro suchý vysávač WD 3-18 S Battery set fungujúci na 18 V Battery Power. Ponúka 17 l nádobu z nehrdzavejúcej ocele, 2 m saciu hadicu, funkciu fúkania a jednodielny patrónový filter.
Viac voľnosti pohybu, väčšia flexibilita: Akumulátorový set mokrých a suchých vysávačov WD 3-18 S je napájaný z akumulátorovej platformy 18 V Kärcher Battery Power a je pripravená na okamžité použitie. Zariadenie dokonale kombinuje 2 metre dlhú saciu hadicu a podlahovú hubicu a dokáže okamžite odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Zariadenie je tiež vybavené robustnou a nárazuvzdornou 17-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, jednodielnym patrónovým filtrom, ako aj fleecovým filtračným vreckom. Uloženie sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Medzi ďalšie funkcie patrí praktická funkcia fúkania pre oblasti, kde nie je možné vysávanie, odkladacia polica na náradie a drobné predmety, otočný spínač na jednoduché zapínanie a vypínanie zariadenia, ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie, ako aj uzamykací systém "Pull & Push", ktorý umožňuje jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Parkovacia poloha na nárazníku umožňuje rýchle a pohodlné uloženie rúrok a podlahovej hubice aj pri krátkej prestávke v práci. Súčasťou balenia je akumulátor Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah a nabíjačka.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Patrónový filter
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
Odkladacia polička
Praktická funkcia fúkania
Fleecové filtračné vrecko
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
Uzamykací systém „Pull & Push"
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|270
|Sací výkon (W)
|75
|Vysávanie (mbar)
|max. 110
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 30
|Objem nádoby (l)
|17
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 20 (5,0 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|585
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|70
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|7,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|353 x 328 x 488
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 5.0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Dĺžka sacej hadice: 2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- inteligentný displej: integrovaný v batérii
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Teleskopická rukoväť
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Dielňa
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
