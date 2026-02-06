Čistič terás PCL 3-18
Batériový čistič terás čistí drevené terasy flexibilne, efektívne a bez zanechania zvyškov vďaka rotačným valcovým kefám a integrovanému systému rozvodu vody.
Vďaka batériovému čističu terás už nebudú špina a iné formy znečistenia, ako je mach alebo sivý film, sužovať vašu drevenú terasu. Vďaka bezšnúrovej prevádzke je PCL 3-18 obzvlášť vhodný na čistenie odľahlých oblastí. Jednoducho ho pripojte k záhradnej hadici a môžete vyraziť: Vďaka integrovanému systému rozvodu vody sú nečistoty odstránené rotujúcimi valcovými kefami a ihneď zmyté jedným ťahom. Pracovná šírka bola optimálne navrhnutá tak, aby bolo možné súčasne čistiť dve dosky až po okraje. Navyše na výmenu valcových kief nie sú potrebné žiadne nástroje, takže okrem dreva a WPC možno dôkladne a bez námahy vyčistiť aj hladké kamenné dlaždice.
Vlastnosti a výhody
Dve rotačné valcové kefy (súčasť dodávky na drevené povrchy)Dôkladné čistenie vonkajších plôch z dreva a WPC.
Integrovaný rozvod vodyVynikajúce výsledky čistenia – nečistoty sú odstránené a umyté jedným ťahom.
Ergonomický ventil na reguláciu vodyMnožstvo vody je možné flexibilne prispôsobiť úrovni znečistenia.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia Real Time s LCD displejom batérie: Doba prevádzky, doba nabíjania a kapacita batérie
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľnú batériu možno použiť v zariadeniach s platformou 18 V Battery Power.
Vymeniteľné valcové kefy
- Vhodné na čistenie drevených terasových panelov a WPC podlahových krytín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Max. tlak (bar)
|max. 10
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h)
|max. 180
|Otáčky kief (rpm)
|500 - 600
|Pracovná šírka valcových kief (mm)
|300
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 17 (2,5 Ah) / max. 34 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|363 x 307 x 1324
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
Výbava
- 2 trysky na vodu
- Ventil na reguláciu prietoku vody
- Odstavná hrana na odkladanie stroja
- Ergonomická násada a rúčka
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Mach
Príslušenstvo
