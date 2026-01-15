Teleskopické nožnice na živý plot PHG 18-45 Battery
Akumulátorové teleskopické nožnice na živý plot PHG 18-45 Battery zastrihnú vysoký živý plot bez rebríka pomocou predlžovacieho prvku. Ohybná rezná hlava umožňuje strihanie rôznych kontúr. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Keď je živý plot vysoký, tak aj záhradník musí ísť do výšky. Pritom mu pomôžu akumulátorové teleskopické nožnice na živý plot PHG 18-45 Battery s dosahom až 4 metre. Všetky oblasti živého plota budú pekne tvarované bez rebríka, za to s vystretým chrbátom. Prídavná lišta zabezpečí, že odstrihnuté konáre neskončia v živom plote, ale na zemi. Zahnutá rezná hlava, naklonená o 115 stupňov, zabezpečí dobrú pracovnú polohu v rôznych pracovných pozíciách. Takže aj pri strihaní vrchnej časti živého plota je garantované optimálne vedenie rezu. Ramenný popruh zasa zabráni únave ramien a pliec pri dlhej práci, a to pomocou optimálneho rozloženia hmotnosti. Diamantom brúsený nôž má v prednej časti funkciu pílenia, takže je možné píliť bez problémov aj hrubšie konáre. Akumulátorové teleskopické nožnice sú ďalej vybavené ochranou hrotu noža, ktorá zabráni neúmyselnému poškodeniu podlahy alebo budov, ako aj samotného noža. Integrované závesné oko umožňuje úsporné zavesenie v garáži alebo kôlni. Batéria nie je súčasťou výbavy.
Vlastnosti a výhody
Predlžovací prvok
- Umožňuje rezanie vysokých živých plotov. So skrutkovými uzávermi a úsporným odložením.
Otáčateľná rezná hlava s možnosťou nastavenia uhla
- 4 stupne s rozsahom 115° umožňujú rezanie rôznych kontúr.
Zametač
- Odrezaný porast sa nedostane do živého plota, ale prakticky pred živý plot.
Funkcia pílenia
- Integrovaná funkcia pílenia umožňuje aj pílenie hrubších konárov.
Ramenný popruh
- Optimálne rozloženie hmotnosti zabraňuje únave ramien pri dlhej práci.
Diamantom brúsený nôž
- Nôž zabezpečuje presné rezy a zabezpečí čistý výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pohodlné držanie aj pri dlhšej práci vďaka ergonomickej rukoväti.
Bezpečnostný obvod
- Bezpečnostný obvod bráni neúmyselnému spusteniu nožníc na živý plot.
Ochrana vedenia
- Chráni nôž a zabraňuje poškodeniu budov a podláh.
- S integrovaným zavesením pre praktické uloženie na stenu.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- S LCD displejom (zostávajúci čas, čas nabíjania a kapacita batérie)
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľný akumulátor je možné použiť aj v iných prístrojoch so systémom batérií 18 V.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Dĺžka rezu (cm)
|45
|Vzdialenosť zubov (mm)
|18
|Uhol reznej hlavy (°)
|115
|Typ rezacej čepele
|Diamantom brúsené
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|2700
|Pohon
|Uhlíkový motor
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah) / max. 500 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35 (2,5 Ah) / max. 70 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|2910 x 122 x 240
* šírka živého plota: 1 m, horizontálny rez
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ochrana noža
- Zametač
- Predlžovací prvok
- Ramenný popruh
Výbava
- Funkcia pílenia
- Ochrana vedenia
- Závesné oko
Video
Oblasti využitia
- Živé ploty
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Teleskopické nožnice na živý plot PHG 18-45 Battery náhradný diel
