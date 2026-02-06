Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set

Batéria a nabíjačka batérií sú súčasťou balenia: odstraňovač buriny WRE 18 -55 na povrchové odstraňovanie machu a buriny. Ideálne pre chodníky, terasy a vchody.

Odstráňte nepríjemný mach a burinu bez poškodenia chrbta alebo kolien pomocou ergonomického akumulátorového odstraňovača buriny WRE 18-55 Battery Set. Batéria a nabíjačka batérií sú už súčasťou súpravy. Mach a pretrvávajúca burina, ako sú púpavy, už nemajú šancu na dlažbu a terasy okolo domu a sú ľahko odstránené vďaka inovatívnej koncepcii kefy a meniacemu sa systému, ktorý nevyžaduje nástroje. Štetinové klzisko sa navyše dá ľahko vymeniť vďaka novému uzamykaciemu systému – nie je potrebné žiadne náradie. Ergonomický dizajn akumulátorového odstraňovača buriny zaručuje, že sa s ním pohodlne pracuje bez toho, aby ste sa museli plaziť po zemi.

Vlastnosti a výhody
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set: Inovačná nylónová kefka
Inovačná nylónová kefka
Špeciálne vyrovnané nylonové štetiny a vysoká rýchlosť metly pre povrchové odstránenie suchého machu a buriny.
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set: Asistencia pri priblížení
Asistencia pri priblížení
O 360 ° otočná pologuľa na čiapke podporuje optimálnu prácu bez námahy.
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set: Výmena štetín bez náradia
Výmena štetín bez náradia
Na ľahkú výmenu opotrebovaných štetín
Otočná čistiaca hlava
  • Uhly je možné individuálne nastaviť tak, aby vyhovovali rôznym situáciám čistenia a ľuďom rôznych výšok.
Hliníková teleskopická násada
  • Umožňuje vzpriamenú pracovnú polohu, a to aj pre ľudí rôznych výšok
Ergonomický dizajn rúčky
  • Komfortný pracovný postoj šetriaci chrbát.
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
  • Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Zaručuje maximálnu mobilitu a flexibilitu.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Otáčky kief (rpm) 2300 - 2800
Priemer kefy (mm) 180
Materiál štetín Nylon
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) max. 15 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 15 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,9
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,9
Rozmery (d x š x v) (mm) 1320 x 230 x 380

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Štetinový pás: 2 Kus(y)

Výbava

  • Ochrana proti rozstreku
  • Parkovacia poloha
  • Hliníková teleskopická násada
  • Závesné oko
  • Bezpečnostný spínač
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set

Video

Oblasti využitia
  • Mach
  • Buriny
  • Kamenné povrchy
Príslušenstvo
