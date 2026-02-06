Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set
Batéria a nabíjačka batérií sú súčasťou balenia: odstraňovač buriny WRE 18 -55 na povrchové odstraňovanie machu a buriny. Ideálne pre chodníky, terasy a vchody.
Odstráňte nepríjemný mach a burinu bez poškodenia chrbta alebo kolien pomocou ergonomického akumulátorového odstraňovača buriny WRE 18-55 Battery Set. Batéria a nabíjačka batérií sú už súčasťou súpravy. Mach a pretrvávajúca burina, ako sú púpavy, už nemajú šancu na dlažbu a terasy okolo domu a sú ľahko odstránené vďaka inovatívnej koncepcii kefy a meniacemu sa systému, ktorý nevyžaduje nástroje. Štetinové klzisko sa navyše dá ľahko vymeniť vďaka novému uzamykaciemu systému – nie je potrebné žiadne náradie. Ergonomický dizajn akumulátorového odstraňovača buriny zaručuje, že sa s ním pohodlne pracuje bez toho, aby ste sa museli plaziť po zemi.
Vlastnosti a výhody
Inovačná nylónová kefkaŠpeciálne vyrovnané nylonové štetiny a vysoká rýchlosť metly pre povrchové odstránenie suchého machu a buriny.
Asistencia pri priblíženíO 360 ° otočná pologuľa na čiapke podporuje optimálnu prácu bez námahy.
Výmena štetín bez náradiaNa ľahkú výmenu opotrebovaných štetín
Otočná čistiaca hlava
- Uhly je možné individuálne nastaviť tak, aby vyhovovali rôznym situáciám čistenia a ľuďom rôznych výšok.
Hliníková teleskopická násada
- Umožňuje vzpriamenú pracovnú polohu, a to aj pre ľudí rôznych výšok
Ergonomický dizajn rúčky
- Komfortný pracovný postoj šetriaci chrbát.
Slučka na zavesenie zariadenia integrovaná do rukoväte
- Na jednoduché uloženie / zavesenie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Zaručuje maximálnu mobilitu a flexibilitu.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Otáčky kief (rpm)
|2300 - 2800
|Priemer kefy (mm)
|180
|Materiál štetín
|Nylon
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 15 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,9
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,9
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1320 x 230 x 380
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Štetinový pás: 2 Kus(y)
Výbava
- Ochrana proti rozstreku
- Parkovacia poloha
- Hliníková teleskopická násada
- Závesné oko
- Bezpečnostný spínač
Video
Oblasti využitia
- Mach
- Buriny
- Kamenné povrchy
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Odstraňovač buriny WRE 18-55 Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher