Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery
Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact na 18 V batériovej platforme Kärcher Power so špeciálnym príslušenstvom na čistenie interiérov automobilov. Batéria nie je súčasťou balenia.
Vďaka prevádzke na batériu poskytuje batériový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery maximálnu voľnosť pohybu, môže byť použitý bez pripojenia k elektrickej sieti a je tiež extrémne ľahký a kompaktný. V závislosti od použitého akumulátora 18 V Kärcher Battery Power (akumulátor nie je súčasťou dodávky) môže mokrý a suchý vysávač bežať 10 až 20 minút. WD 1 Compact má 7 l plastovú nádobu a patrónový filter na pohodlné vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez nutnosti výmeny filtra. Ďalšie prvky výbavy: sacia hadica s optimalizovaným prietokom, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie, ktoré výrazne prispievajú k optimálnemu zachytávaniu nečistôt a zaisťujú dokonalú čistotu – v neposlednom rade pri čistení interiérov automobilov. Praktickým detailom je flexibilná gumička, ktorá sa dá použiť na perfektné upevnenie sacej hadice na mieste Vysávanie s WD 1 Compact Battery je potešením aj vďaka ďalším funkciám, ako je funkcia fúkania, uzamykací systém Pull & Push, ergonomická rukoväť na prenášanie a riešenie úložného priestoru na príslušenstvo. A vďaka kompatibilite s 18 V batériovou platformou môžu byť batérie z iných zariadení 18 V Battery Power použité s WD 1 Compact Battery.
Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery PowerUmožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Kompaktný, prenosný dizajnIndividuálne a flexibilné využitie. Pohodlná preprava.
Špeciálny patrónový filterNa mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru áut
- Ideálne na čistenie interiéru automobilov.
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktické odkladanie hadice
- Jednoduché upevnenie sacej hadice pre prepravu a odkladanie pomocou gumičky
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|250
|Sací výkon (W)
|60
|Vysávanie (mbar)
|max. 85
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 22
|Objem nádoby (l)
|7
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 10 (2,5 Ah) / Približne 20 (5,0 Ah)
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|64
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|386 x 279 x 312
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
- Materiál sacej hadice: Plast
- Štrbinová hubica
- Hubica na čalúnenie
- Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Papierové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 2-vrstvové
Výbava
- Funkcia fúkania
- Odkladanie príslušenstva na stroji
Oblasti využitia
- Interiér vozidla
- Obytné automobily
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Kvapaliny
- Dielňa
- Domáca dielňa
