Akumulátorový mokro suchý vysávač WD 1 Compact na 18 V batériovej platforme Kärcher Power so špeciálnym príslušenstvom na čistenie interiérov automobilov. Batéria nie je súčasťou balenia.

Vďaka prevádzke na batériu poskytuje batériový mokro suchý vysávač WD 1 Compact Battery maximálnu voľnosť pohybu, môže byť použitý bez pripojenia k elektrickej sieti a je tiež extrémne ľahký a kompaktný. V závislosti od použitého akumulátora 18 V Kärcher Battery Power (akumulátor nie je súčasťou dodávky) môže mokrý a suchý vysávač bežať 10 až 20 minút. WD 1 Compact má 7 l plastovú nádobu a patrónový filter na pohodlné vysávanie suchých a mokrých nečistôt bez nutnosti výmeny filtra. Ďalšie prvky výbavy: sacia hadica s optimalizovaným prietokom, štrbinová hubica a hubica na čalúnenie, ktoré výrazne prispievajú k optimálnemu zachytávaniu nečistôt a zaisťujú dokonalú čistotu – v neposlednom rade pri čistení interiérov automobilov. Praktickým detailom je flexibilná gumička, ktorá sa dá použiť na perfektné upevnenie sacej hadice na mieste Vysávanie s WD 1 Compact Battery je potešením aj vďaka ďalším funkciám, ako je funkcia fúkania, uzamykací systém Pull & Push, ergonomická rukoväť na prenášanie a riešenie úložného priestoru na príslušenstvo. A vďaka kompatibilite s 18 V batériovou platformou môžu byť batérie z iných zariadení 18 V Battery Power použité s WD 1 Compact Battery.

Vlastnosti a výhody
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Systém vymeniteľných batérií 18 V Battery Power
Umožňuje pracovať bez potreby napájania a tým dosiahnuť maximálnu voľnosť pohybu Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Kompaktný, prenosný dizajn
Kompaktný, prenosný dizajn
Individuálne a flexibilné využitie. Pohodlná preprava.
Špeciálny patrónový filter
Špeciálny patrónový filter
Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Špeciálne príslušenstvo na čistenie interiéru áut
  • Ideálne na čistenie interiéru automobilov.
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktické odkladanie hadice
  • Jednoduché upevnenie sacej hadice pre prepravu a odkladanie pomocou gumičky
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
  • Úsporné, bezpečné a praktické odkladanie príslušenstva.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 250
Sací výkon (W) 60
Vysávanie (mbar) max. 85
Prietok vzduchu (l/s) max. 22
Objem nádoby (l) 7
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 10 (2,5 Ah) / Približne 20 (5,0 Ah)
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 64
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 3,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 5,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 386 x 279 x 312

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Dĺžka sacej hadice: 1.2 m
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na čalúnenie
  • Patrónový filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Papierové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 2-vrstvové

Výbava

  • Funkcia fúkania
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
Video

Oblasti využitia
  • Interiér vozidla
  • Obytné automobily
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Kvapaliny
  • Dielňa
  • Domáca dielňa
