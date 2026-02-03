Strednotlakový čistič OC 6-18

Kompaktný batériový strednotlakový čistič na medzičistenie.18 V vymeniteľná batéria, nabíjačka batérií a sacia hadica sa predávajú samostatne. S aplikáciou Home & Garden.

Kompaktné upratovanie na cestách, nezávisle od napájania – akumulátorový strednotlakový čistič OC 6-18 je ideálny na rýchle a efektívne medziupratovanie v domácnosti. Jednoducho pripojte hadicu a môžete používať. Samostatne dostupná sacia hadica znamená, že ju môžete používať na cestách a čerpať vodu zo studní, cisterien, vedier alebo prírodných vodných plôch. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a mnohých ďalších. Široká škála príslušenstva rozširuje oblasť použitia OC 6-18: napríklad 5 v 1 Multi Jet pre ešte väčšiu flexibilitu pri čistení, penový prúd alebo umývacia kefa sú k dispozícii aj samostatne. Vymeniteľnú batériu (nie je súčasťou balenia) je možné použiť vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie v platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time zobrazuje LCD displej batérie zostávajúcu kapacitu pri práci alebo nabíjaní a pri skladovaní. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.

Vlastnosti a výhody
Mobilné čistenie
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
Aplikácia Home & Garden
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Flexibilná hadica
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Stredný tlak
Prietok (l/h) max. 200
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 3,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 241 x 204

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
  • Striekacia tyč: krátke a dlhé
Oblasti využitia
  • Záhradný/terasový/balkónový nábytok
  • Záhradné hračky
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Nádoby na odpad
  • Kvetináče
  • Bicykle
  • Rims
  • Žalúzie/rolety
  • Stanové / kempingové vybavenie
