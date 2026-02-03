Strednotlakový čistič OC 6-18
Kompaktný batériový strednotlakový čistič na medzičistenie.18 V vymeniteľná batéria, nabíjačka batérií a sacia hadica sa predávajú samostatne. S aplikáciou Home & Garden.
Kompaktné upratovanie na cestách, nezávisle od napájania – akumulátorový strednotlakový čistič OC 6-18 je ideálny na rýchle a efektívne medziupratovanie v domácnosti. Jednoducho pripojte hadicu a môžete používať. Samostatne dostupná sacia hadica znamená, že ju môžete používať na cestách a čerpať vodu zo studní, cisterien, vedier alebo prírodných vodných plôch. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a mnohých ďalších. Široká škála príslušenstva rozširuje oblasť použitia OC 6-18: napríklad 5 v 1 Multi Jet pre ešte väčšiu flexibilitu pri čistení, penový prúd alebo umývacia kefa sú k dispozícii aj samostatne. Vymeniteľnú batériu (nie je súčasťou balenia) je možné použiť vo všetkých zariadeniach napájaných z batérie v platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time zobrazuje LCD displej batérie zostávajúcu kapacitu pri práci alebo nabíjaní a pri skladovaní. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.
Vlastnosti a výhody
Mobilné čistenie
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
Aplikácia Home & Garden
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
Flexibilná hadica
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|max. 200
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|3,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 241 x 204
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Tryska s plochým prúdom
- Integrovaný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Nasávanie vody
- Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
- Striekacia tyč: krátke a dlhé
Oblasti využitia
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Záhradné hračky
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Nádoby na odpad
- Kvetináče
- Bicykle
- Rims
- Žalúzie/rolety
- Stanové / kempingové vybavenie
