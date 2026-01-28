Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL

Akumulátorové sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel umožňuje využívať vzácnu dažďovú vodu zo suda aj v záhradách bez elektrickej prípojky. Šetrí sa tak nielen pitná voda, ale aj peniaze.

Udržateľné a lacné: Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel je perfektným riešením pre záhrady bez elektrickej prípojky a perfektnej náhrady zálievky. Drahá pitná voda sa šetrí vďaka bezplatnej dažďovej vode bohatej na živiny z vodnej nádrže. Upevňovacia svorka hlavne zaisťuje nielen perfektné uchytenie pre rôzne sudy, ale aj pohodlné ovládanie vďaka vypínaču On/Off, ako aj možnosť montáže batérie. Vďaka priehľadnému krytu batérie má používateľ dokonalý výhľad na displej batérie v reálnom čase. Aby sa hadica pri polievaní zo suda nezalomila, je tu vedenie hadice, ktoré zaručí stály prietok vody. V závislosti od požiadaviek a oblasti použitia môže byť toto vedenie hadice umiestnené v 3 polohách: buď zacvaknuté na miesto na ľavej alebo pravej strane držiaka valca batérie, alebo uvoľnené na voľnom mieste na okraji valca. Ľahká pumpa sa vďaka svojim malým rozmerom zmestí aj do úzkych otvorov sudov, napríklad IBC kontajnerov. Integrovaný predfilter chráni čerpadlo pred znečistením.

Vlastnosti a výhody
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL: Variabilná poloha vývodu hadice v 3 polohách
Variabilná poloha vývodu hadice v 3 polohách
Dokonalé prispôsobenie každej aplikácii.
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL: Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
Technológia v reálnom čase s displejom LCD akumulátora: Zostatkový čas chodu, zostávajúci čas nabitia a kapacita batérie. Odolná a silná vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 18 V zariadeniach so systémom batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL: Flexibilné upevnenie na okraj sudu
Flexibilné upevnenie na okraj sudu
Perfektne drží na každom sude.
Ľahká váha
  • Čerpadlo sa hodí do úzkych otvorov (napr. IBC kontajner).
Prestaviteľná dĺžka hadice
  • Perfektné prispôsobenie rôznym hĺbkam sudov.
Držiak batérie na sud
  • Stabilná montáž batérie.
Integrovaný vypínač v držiaku batérie
  • Ergonomické ovládanie šetrné k chrbtu bez ohýbania.
Vedenie hadice
  • Zabránenie zauzleniu hadice a tým konštantný prietok vody.
Integrovaný predfilter
  • Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Priehľadný kryt
  • Ideálne zobrazenie technológie LCD displeja batérie v reálnom čase.
Špecifikácie

Technické údaje

Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 80
Prietok max. (l/h) < 2000
Dopravná výška (m) max. 20
Tlak (bar) max. 2
Ponor max. (m) max. 1,8
Teplota na prívode (°C) max. 35
Napätie (V) 18
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 173 x 135 x 316

Balenie obsahuje

  • Držiak batérie na sud
  • Hadica s nastaviteľnou dĺžkou
  • Vedenie hadice

Výbava

  • Možnosť upevnenia
  • Vrátane predfiltra
  • Integrovaný hlavný vypínač
  • Nadprúdový istič
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL
Sudové čerpadlo Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL

Video

Oblasti využitia
  • Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery