Čerpadlo sudové BP 2.000-18 BARREL
Akumulátorové sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel umožňuje využívať vzácnu dažďovú vodu zo suda aj v záhradách bez elektrickej prípojky. Šetrí sa tak nielen pitná voda, ale aj peniaze.
Udržateľné a lacné: Sudové čerpadlo BP 2.000-18 Barrel je perfektným riešením pre záhrady bez elektrickej prípojky a perfektnej náhrady zálievky. Drahá pitná voda sa šetrí vďaka bezplatnej dažďovej vode bohatej na živiny z vodnej nádrže. Upevňovacia svorka hlavne zaisťuje nielen perfektné uchytenie pre rôzne sudy, ale aj pohodlné ovládanie vďaka vypínaču On/Off, ako aj možnosť montáže batérie. Vďaka priehľadnému krytu batérie má používateľ dokonalý výhľad na displej batérie v reálnom čase. Aby sa hadica pri polievaní zo suda nezalomila, je tu vedenie hadice, ktoré zaručí stály prietok vody. V závislosti od požiadaviek a oblasti použitia môže byť toto vedenie hadice umiestnené v 3 polohách: buď zacvaknuté na miesto na ľavej alebo pravej strane držiaka valca batérie, alebo uvoľnené na voľnom mieste na okraji valca. Ľahká pumpa sa vďaka svojim malým rozmerom zmestí aj do úzkych otvorov sudov, napríklad IBC kontajnerov. Integrovaný predfilter chráni čerpadlo pred znečistením.
Vlastnosti a výhody
Variabilná poloha vývodu hadice v 3 poloháchDokonalé prispôsobenie každej aplikácii.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti KärcherTechnológia v reálnom čase s displejom LCD akumulátora: Zostatkový čas chodu, zostávajúci čas nabitia a kapacita batérie. Odolná a silná vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 18 V zariadeniach so systémom batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
Flexibilné upevnenie na okraj suduPerfektne drží na každom sude.
Ľahká váha
- Čerpadlo sa hodí do úzkych otvorov (napr. IBC kontajner).
Prestaviteľná dĺžka hadice
- Perfektné prispôsobenie rôznym hĺbkam sudov.
Držiak batérie na sud
- Stabilná montáž batérie.
Integrovaný vypínač v držiaku batérie
- Ergonomické ovládanie šetrné k chrbtu bez ohýbania.
Vedenie hadice
- Zabránenie zauzleniu hadice a tým konštantný prietok vody.
Integrovaný predfilter
- Chráni čerpadlo pred znečistením a zvyšuje bezpečnosť fungovania a životnosť.
Priehľadný kryt
- Ideálne zobrazenie technológie LCD displeja batérie v reálnom čase.
Špecifikácie
Technické údaje
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|80
|Prietok max. (l/h)
|< 2000
|Dopravná výška (m)
|max. 20
|Tlak (bar)
|max. 2
|Ponor max. (m)
|max. 1,8
|Teplota na prívode (°C)
|max. 35
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 25 (2,5 Ah) / max. 50 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|173 x 135 x 316
Balenie obsahuje
- Držiak batérie na sud
- Hadica s nastaviteľnou dĺžkou
- Vedenie hadice
Výbava
- Možnosť upevnenia
- Vrátane predfiltra
- Integrovaný hlavný vypínač
- Nadprúdový istič
Video
Oblasti využitia
- Polievanie záhrad zo sudov dažďovej vody