Nožnice na živý plot HGE Battery 18-45 Set
Nízka hmotnosť pre prácu bez námahy: akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery s diamantom brúseným nožom pre presný výsledok rezania. Batéria je súčasťou výbavy.
Akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery je absolútne ľahký, čo zaisťuje jednoduchú prácu bez námahy bez unavenia pliec a ramien. Jeho ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné a bezpečné používanie. Diamantovo brúsená čepeľ zaručuje presný výsledok rezania. Dvojručný bezpečnostný obvod zabraňuje neúmyselnému spusteniu akumulátorových nožníc na živý plot. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Ľahká váhaRamená a plecia sa neunavia ani pri dlhšej práci.
Diamantom brúsený nôžNôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčkyPre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
2-ručný bezpečnostný obvod
- Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Dĺžka rezu (cm)
|45
|Vzdialenosť zubov (mm)
|18
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Rýchlosť noža (Rezy za minútu)
|2700
|Typ rezacej čepele
|Diamantom brúsené
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 250 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 35 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|895 x 243 x 171
* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný strih
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Ochrana noža
Oblasti využitia
- Živé ploty
- Kríky
