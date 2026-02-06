Nožnice na živý plot HGE Battery 18-45 Set

Nízka hmotnosť pre prácu bez námahy: akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery s diamantom brúseným nožom pre presný výsledok rezania. Batéria je súčasťou výbavy.

Akumulátorové nožnice na živý plot HGE 18-45 Battery je absolútne ľahký, čo zaisťuje jednoduchú prácu bez námahy bez unavenia pliec a ramien. Jeho ergonomická rukoväť umožňuje pohodlné a bezpečné používanie. Diamantovo brúsená čepeľ zaručuje presný výsledok rezania. Dvojručný bezpečnostný obvod zabraňuje neúmyselnému spusteniu akumulátorových nožníc na živý plot. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.

Vlastnosti a výhody
Ľahká váha
Ľahká váha
Ramená a plecia sa neunavia ani pri dlhšej práci.
Diamantom brúsený nôž
Diamantom brúsený nôž
Nôž zaistí presný výsledok rezania.
Ergonomický dizajn rúčky
Ergonomický dizajn rúčky
Pre pohodlné a bezpečné držanie aj pri dlhodobej práci.
2-ručný bezpečnostný obvod
  • Proti neúmyselnému spusteniu nožníc
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Dĺžka rezu (cm) 45
Vzdialenosť zubov (mm) 18
Regulácia rýchlosti Nie
Rýchlosť noža (Rezy za minútu) 2700
Typ rezacej čepele Diamantom brúsené
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Výkon na jedno nabitie batérie * (m) max. 250 (2,5 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 35 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 895 x 243 x 171

* Výška zaistenia: 1 m, jednostranný strih

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Ochrana noža
Nožnice na živý plot HGE Battery 18-45 Set
Nožnice na živý plot HGE Battery 18-45 Set

Video

Oblasti využitia
  • Živé ploty
  • Kríky
Príslušenstvo
Nožnice na živý plot HGE Battery 18-45 Set náhradný diel

