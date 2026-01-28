Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18
Jednoduchá údržba záhrady: Akumulátorová píla na konáre PGS 4-18 si poradí s malými až stredne veľkými konármi a kríkmi.
Akumulátorová píla na konáre PGS 4-18 od spoločnosti Kärcher je určená na rezanie konárov až do priemeru 80 milimetrov. Odnímateľný pridržiavač konárov umožňuje bezpečné a jednoduché použitie a zabraňuje skĺznutiu konárov. Pílové listy je možné odstrániť bez potreby akýchkoľvek nástrojov. A s teleskopickým nadstavcom, ktorý je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky), nebola práca vo výške až 3,5 metra nikdy jednoduchšia.
Vlastnosti a výhody
Prémiový pílový list vyrobený v NemeckuPre optimálny rezný výkon.
Výmena pílového listu bez použitia náradiaRýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča bez potreby náradia.
Odnímateľný pridržiavač na konáreZaisťuje bezpečné uchopenie aj pri rezaní jednou rukou. Dá sa odstrániť (bez potreby nástrojov) tak, aby vyhovoval danej úlohe.
Odnímateľná pätka batérie
- Píla sa pripája k teleskopickému nadstavcu bez pridania ďalšej hmotnosti.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Zariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Pre maximálne pohodlie, najmä pri dlhšej práci
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Počet zdvihov (min-1)
|max. 2500
|Priemer rezu s odnímateľným pridržiavačom konárov (mm)
|max. 50
|Priemer rezu bez odnímateľného pridržiavaču konárov (mm)
|max. 80
|Dĺžka pílového listu (mm)
|150
|Objem (dB(A))
|83
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø vetvy: 5 cm
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Pridržiavač konárov
- Pätka batérie
- Pílový list: Drevo
Video
Oblasti využitia
- Vetvy stromov
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher