Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18

Jednoduchá údržba záhrady: Akumulátorová píla na konáre PGS 4-18 si poradí s malými až stredne veľkými konármi a kríkmi.

Akumulátorová píla na konáre PGS 4-18 od spoločnosti Kärcher je určená na rezanie konárov až do priemeru 80 milimetrov. Odnímateľný pridržiavač konárov umožňuje bezpečné a jednoduché použitie a zabraňuje skĺznutiu konárov. Pílové listy je možné odstrániť bez potreby akýchkoľvek nástrojov. A s teleskopickým nadstavcom, ktorý je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo (nie je súčasťou dodávky), nebola práca vo výške až 3,5 metra nikdy jednoduchšia.

Vlastnosti a výhody
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18: Prémiový pílový list vyrobený v Nemecku
Prémiový pílový list vyrobený v Nemecku
Pre optimálny rezný výkon.
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18: Výmena pílového listu bez použitia náradia
Výmena pílového listu bez použitia náradia
Rýchla a jednoduchá výmena pílového kotúča bez potreby náradia.
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18: Odnímateľný pridržiavač na konáre
Odnímateľný pridržiavač na konáre
Zaisťuje bezpečné uchopenie aj pri rezaní jednou rukou. Dá sa odstrániť (bez potreby nástrojov) tak, aby vyhovoval danej úlohe.
Odnímateľná pätka batérie
  • Píla sa pripája k teleskopickému nadstavcu bez pridania ďalšej hmotnosti.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Zariadenie je možné prevádzkovať so všetkými 18 V batériami Kärcher Battery Power.
Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
  • Pre maximálne pohodlie, najmä pri dlhšej práci
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Počet zdvihov (min​-1) max. 2500
Priemer rezu s odnímateľným pridržiavačom konárov (mm) max. 50
Priemer rezu bez odnímateľného pridržiavaču konárov (mm) max. 80
Dĺžka pílového listu (mm) 150
Objem (dB(A)) 83
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Výkon na jedno nabitie batérie * (Rezy) max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 1,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 2,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 475 x 89 x 174

* Ø vetvy: 5 cm

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Pridržiavač konárov
  • Pätka batérie
  • Pílový list: Drevo
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18

Video

Oblasti využitia
  • Vetvy stromov
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Prerezávacia píla na konáre PGS 4-18 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher