Strunová kosačka LTR 18-30 Battery Set
Skutočná všestrannosť - akumulátorová strunová kosačka LTR 18-30 umožňuje ergonomickú prácu, ľahko sa dostane aj do rohov a zabezpečí čisté okraje trávnika. Batéria je súčasťou výbavy.
Akumulátorová strunová kosačka LTR 18-30 Battery je originálny všestranný stroj. Točená rezná struna zaručuje precízny rez a uľahčuje prácu v rohoch a tesných priestoroch v záhrade. Línia je vždy dokonalá vďaka automatickému nastavovaniu dĺžky struny. Funkcia rezania okrajov zaisťuje, že zastrihávač zanecháva čisté a ostré hrany pozdĺž chodníkov a terás. Uhol sklonu je tiež jednoducho nastaviteľný na zastrihávanie trávy pod prekážkami. Použitím ochranného krytu sa zabráni náhodnému poškodeniu kvetov a stromov v okolí. Teleskopická rukoväť a nastavenie výšky zaisťujú ergonomickú zvislú pracovnú polohu. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou dodávky.
Vlastnosti a výhody
Efektívny systém rezaniaRezná struna sa dostane jednoducho do rohov a úzkych miest v záhrade. Točená struna zaisťuje presný rez a je veľmi tichá.
Kosenie pri okrajochOtočná hlava strunovej kosačky pre čisté okraje trávnika pozdĺž terás a chodníkov.
Ohybná hlava strunovej kosačkyErgonomické zastrihávanie aj pod nízkymi prekážkami ako sú záhradné lavičky.
Vyklápací oblúk na ochranu rastlín
- Rastliny chráni pred poškodením pri kosení pozdĺž kvetinových záhonov a stromov.
Teleskopická násada
- Prispôsobiteľné výške tela. Pre vzpriamenú pracovnú polohu, ktorá chráni chrbát.
Ergonomický dizajn rúčky
- Pogumovaná rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit pri práci.
- Rukoväť na oboch stranách s možnosťou nastavenia výšky. Pre ergonomické držanie tela.
Automatické predĺženie struny
- Perfektná dĺžka struny je vždy zaručená automatickým nastavením.
Praktický ochranný kryt
- Ochranný kryt chráni používateľa pred odletujúcou kosenou trávou.
- Praktické odloženie počas pracovných prestávok vďaka ďalším úložným miestam.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Voliteľné použitie nožov strunovej kosačky na trávu
- Ideálne pre obzvlášť náročné úlohy ako je odstraňovanie divokých burín.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Priemer rezného kruhu (cm)
|30
|Rezný nástroj
|Hlavica so strunou
|Podávanie struny
|Automatický
|Geometria struny
|točená
|Priemer struny (mm)
|1,6
|Regulácia rýchlosti
|Nie
|Otáčky (rpm)
|7800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m)
|max. 350 (2,5 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 30 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|44 / 83
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1325 x 312 x 315
* Okraj trávnika
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
Výbava
- Závitová cievka
- Oblúk na ochranu rastlín
- Nastavenie uhla sklonu
- Prídavná rukoväť
- Otočná zastrihovacia hlava
Video
Oblasti využitia
- Trávnik
- Okraje trávnika
Príslušenstvo
Strunová kosačka LTR 18-30 Battery Set náhradný diel
