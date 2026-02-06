Kosačka LMO 2-18 Battery set

S bezuhlíkovým motorom a šírkou záberu 32 cm je obratná akumulátorová kosačka na trávu LMO 2-18 Battery Set ideálna na malé pozemky. Obsahuje batériu a rýchlonabíjačku.

Ľahká a obratná: akumulátorová kosačka na trávu LMO 2-18 Battery Set je so šírkou záberu 32 cm ideálna pre menšie trávniky s rozlohou do 250 metrov štvorcových. Výšku kosenia je možné nastaviť na jednu z piatich úrovní v rozsahu od 25 do 60 mm. V kombinácii s výkonným bezuhlíkovým motorom je tráva vždy precízne pokosená. Pri kosení pozdĺž okrajov alebo okrajov hrebene na trávnik narovnávajú steblá trávy a zabezpečujú tak, aby sa nič nevynechalo. Pokosená tráva sa zhromažďuje v 30-litrovom zbernom koši. Výškovo nastaviteľná vodiaca rukoväť zaisťuje vzpriamené a pohodlné držanie tela pri kosení a skladací dizajn umožňuje priestorovo úsporné skladovanie. Prepravnú rukoväť je možné použiť aj na prenášanie ľahkej akumulátorovej kosačky všade tam, kde je to potrebné, napríklad hore a dole po schodoch. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.

Vlastnosti a výhody
Kosačka LMO 2-18 Battery set: Výkonný bezuhlíkový motor
Výkonný bezuhlíkový motor
Vysoký výkon a dlhšia životnosť produktu
Kosačka LMO 2-18 Battery set: Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávy
Vďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
Kosačka LMO 2-18 Battery set: Ukazovateľ stavu naplnenia
Ukazovateľ stavu naplnenia
Klapka na nádobe na zachytávač trávy sa zatvorí, keď je úplne plná a je potrebné ju vyprázdniť.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
  • Jediným pohybom je možné nastaviť požadovanú výšku kosenia na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 do 60 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
  • Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
  • Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
  • Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
  • Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
  • Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
  • Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
  • Ovládacia lišta po celej dĺžke na vodiacej rukoväti zjednodušuje obsluhu.
Bezpečnostný kľúč
  • Ochrana detí: Zabráni neúmyselnému spusteniu kosačky na trávu.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom: zobrazuje zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Šírka rezu (cm) 32
Výška rezu (mm) 25 - 60
Objem zberného koša na trávu (l) 30
Pohon Bezuhlíkový motor
Otáčky (rpm) 3500
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Výkon na jedno nabitie batérie * (m²) max. 250 (5,0 Ah)
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 28
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 94 / 143
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 10,4
Rozmery (d x š x v) (mm) 1186 x 354 x 1026

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 5.0 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
  • Kôš na trávu

Výbava

  • Nôž
  • Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
  • Integrované držadlo
  • Ukazovateľ stavu naplnenia
Video

Oblasti využitia
  • Trávnik
Príslušenstvo
