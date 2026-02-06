Kosačka LMO 2-18 Battery set
S bezuhlíkovým motorom a šírkou záberu 32 cm je obratná akumulátorová kosačka na trávu LMO 2-18 Battery Set ideálna na malé pozemky. Obsahuje batériu a rýchlonabíjačku.
Ľahká a obratná: akumulátorová kosačka na trávu LMO 2-18 Battery Set je so šírkou záberu 32 cm ideálna pre menšie trávniky s rozlohou do 250 metrov štvorcových. Výšku kosenia je možné nastaviť na jednu z piatich úrovní v rozsahu od 25 do 60 mm. V kombinácii s výkonným bezuhlíkovým motorom je tráva vždy precízne pokosená. Pri kosení pozdĺž okrajov alebo okrajov hrebene na trávnik narovnávajú steblá trávy a zabezpečujú tak, aby sa nič nevynechalo. Pokosená tráva sa zhromažďuje v 30-litrovom zbernom koši. Výškovo nastaviteľná vodiaca rukoväť zaisťuje vzpriamené a pohodlné držanie tela pri kosení a skladací dizajn umožňuje priestorovo úsporné skladovanie. Prepravnú rukoväť je možné použiť aj na prenášanie ľahkej akumulátorovej kosačky všade tam, kde je to potrebné, napríklad hore a dole po schodoch. Jedna batéria a rýchlonabíjačka sú súčasťou balenia.
Vlastnosti a výhody
Výkonný bezuhlíkový motorVysoký výkon a dlhšia životnosť produktu
Efektívne plnenie kontajnera na zachytávanie trávyVďaka optimalizovanému prúdeniu vzduchu sa kontajner na zachytávač trávy naplní až na 95 %. To znamená kratší čas zastavenia počas práce.
Ukazovateľ stavu naplneniaKlapka na nádobe na zachytávač trávy sa zatvorí, keď je úplne plná a je potrebné ju vyprázdniť.
Jednoduché nastavenie výšky rezu
- Jediným pohybom je možné nastaviť požadovanú výšku kosenia na jednu z piatich úrovní v rozmedzí od 25 do 60 mm.
Kosenie až po okraj trávnika
- Hrebene na trávnik automaticky kosia aj trávu blízko okrajov.
Úsporná konštrukcia
- Textilný kôš na zachytávanie trávy sa dá sklopiť nadol a pri skladovaní na kosačke na trávu zaberá veľmi málo miesta.
- Vyklápacia vodiaca tyč umožňuje úsporné odloženie.
Integrované držadlo
- Integrované držadlo pre ľahkú prepravu.
Ergonomický koncept obsluhy
- Vodiacu tyč je možné individuálne prispôsobiť výške používateľa – pre vždy vzpriamenú pracovnú polohu.
- Penová rukoväť pre bezpečné uchopenie a príjemný pocit.
- Ovládacia lišta po celej dĺžke na vodiacej rukoväti zjednodušuje obsluhu.
Bezpečnostný kľúč
- Ochrana detí: Zabráni neúmyselnému spusteniu kosačky na trávu.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom: zobrazuje zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacitu batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Šírka rezu (cm)
|32
|Výška rezu (mm)
|25 - 60
|Objem zberného koša na trávu (l)
|30
|Pohon
|Bezuhlíkový motor
|Otáčky (rpm)
|3500
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|5
|Výkon na jedno nabitie batérie * (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 28
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|94 / 143
|Nabíjací prúd (A)
|2,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|10,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 5.0 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Rýchlonabíjačka 18 V (1 ks)
- Kôš na trávu
Výbava
- Nôž
- Vodiaca lišta, výškovo nastaviteľná
- Integrované držadlo
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Oblasti využitia
- Trávnik
