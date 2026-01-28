Tlakový postrekovač PSU 4-18
Žiadne ručné čerpanie: S akumulátorovým tlakovým postrekovačom PSU 4-18 sa staráte o svoje rastliny v záhrade pomocou postrekovej hmly, hnojív alebo postrekov jediným stlačením tlačidla.
1.162 / 5.000 Übersetzungsergebnisse Akumulátorový postrekovač rastlín PSU 4-18 vám pomôže v záhrade s rozmetaním tekutín na údržbu a ochranu vašich rastlín. Či už ide o hnojenie, odstraňovanie škodcov, ničenie buriny alebo zalievanie malých sadeníc – PSU 4-18 je vďaka svojej rozprašovacej hmle/rozprašovacej tryske perfektný pre všetky uvedené aplikácie. Na zvýšenie tlaku už nie je potrebné ručné odsávanie. Jednoduchým stlačením tlačidla aktivujete čerpadlo tlakového postrekovača. Rozprašovací prúd je možné podľa potreby zapínať pomocou spúšte na dýze, uvádzať do nepretržitej prevádzky alebo plynule nastavovať priamo na tryske od jemnej hmly až po bodový prúd. Ramenný popruh uľahčuje prenášanie tlakového postrekovača na batérie a jednu ruku máte vždy voľnú. 4-litrová nádrž má integrovaný indikátor stavu naplnenia a kryt nádrže slúži aj ako odmerka na meranie postreku. Nástavec možno predĺžiť na 75 cm pre ergonomickú prácu aj vo vzdialenejších oblastiach. Aby sa 18 V sprej na rastliny skladoval priestorovo úsporným spôsobom, je možné násadu vybrať a zaistiť pomocou spony na vložku batérie.
Vlastnosti a výhody
Teleskopická rozprašovacia tyčRozšírený dosah, ľahšia dostupnosť ťažko dostupných miest.
Uzamykateľná prevádzková spúšťPre jednoduchú a neunavujúcu obsluhu.
Plynule variabilný vzor striekaniaV závislosti od aplikácie môže používateľ prepínať medzi jemnou hmlou a bodovým prúdom.
4-litrová nádrž s indikátorom stavu naplnenia
- Neustály pohľad na hladinu kvapaliny.
Integrovaná odmerka v kryte nádrže
- Rýchle meranie spreja.
Nastriekajte držiak dýzy na zariadenie
- Pre priestorovo úsporné skladovanie.
Systém batérií Battery Power 18 V od spoločnosti Kärcher
- Technológia v reálnom čase s displejom LCD akumulátora: Zostatkový čas chodu, zostávajúci čas nabitia a kapacita batérie. Odolná a silná vďaka lítium-iónovým článkom. Vymeniteľný akumulátor je možné použiť v ďalších 18 V zariadeniach so systémom batérií Battery Power od spoločnosti Kärcher.
- Vymeniteľná batéria sa dá použiť aj v iných strojoch Kärcher zo systému 18 V Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Pracovný tlak (bar)
|3
|Prietok (l/h)
|max. 30
|Objem nádrže na vodu (l)
|4
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|750 x 182 x 365
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Ramenný popruh
- Odmerka
Výbava
- Teleskopická rozprašovacia tyč: 0.45 m, 0.75 m
- Uzamykateľná prevádzková spúšť
- Spona na fixáciu
- Ukazovateľ stavu naplnenia
Video
Oblasti využitia
- Ochrana a údržba rastlín
- Zavlažovanie rastlín
- Kvetinové a zeleninové záhony
- Jemné rastliny (napr. sadenice)
Príslušenstvo
