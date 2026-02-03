Strednotlakový čistič OC 6-18 Battery Set
Kompaktný batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. S aplikáciou Home & Garden, 18 V vymeniteľnou batériou a nabíjačkou batérií. Sacia hadica je k dispozícii samostatne.
Kompaktné upratovanie na cestách, nezávisle od napájania – akumulátorový strednotlakový čistič OC 6-18 je ideálny na rýchle a efektívne medziupratovanie v domácnosti. Jednoducho pripojte hadicu a môžete používať. Samostatne dostupná sacia hadica znamená, že ju môžete používať na cestách a čerpať vodu zo studní, cisterien, vedier alebo prírodných vodných plôch. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a mnohých ďalších. Široká škála príslušenstva rozširuje oblasť použitia OC 6-18: napríklad 5 v 1 Multi Jet pre ešte väčšiu flexibilitu pri čistení, penový prúd alebo umývacia kefa sú k dispozícii aj samostatne. Vymeniteľná batéria je súčasťou dodávky a môže byť použitá vo všetkých zariadeniach napájaných batériami v platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time zobrazuje LCD displej batérie zostávajúcu kapacitu pri práci alebo nabíjaní a pri skladovaní. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.
Vlastnosti a výhody
Mobilné čistenie
- Nezávislé od zdroja energie vďaka technológii batérií.
- Čistenie je možné aj bez prípojky vody vďaka sacej hadici alebo vozíku s 12-litrovou nádržou na vodu (oba sú k dispozícii samostatne).
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
- Hadicu, ručnú striekaciu pištoľ a rozprašovací pracovný nadstavec možno jednoducho a bezpečne uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
- Príslušenstvo máte vždy po ruke, aj keď ste na cestách.
- Plniteľný 12 l vozík na vodu je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
Aplikácia Home & Garden
- Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
- Tlak 24 bar (max.) pre efektívne čistenie.
- Čistí aj citlivé povrchy jemne, bezpečne a spoľahlivo.
Flexibilná hadica
- Jednoduchá manipulácia s hadicou.
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
- Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
- Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
- Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|Tlak (bar)
|max. 24
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|max. 200
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 12 (2,5 Ah)
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|300
|Nabíjací prúd (A)
|0,5
|Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 241 x 204
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria je súčasťou balenia
- Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
- Tryska s plochým prúdom
- Integrovaný vodný filter
- Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"
Výbava
- Nasávanie vody
- Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
- Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
- Striekacia tyč: krátke a dlhé
Video
Oblasti využitia
- Záhradné hračky
- Na čistenie záhradnej techniky, náradia
- Nádoby na odpad
- Kvetináče
- Bicykle
- Rims
- Žalúzie/rolety
- Stanové / kempingové vybavenie
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Strednotlakový čistič OC 6-18 Battery Set náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher