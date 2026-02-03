Strednotlakový čistič OC 6-18 Battery Set

Kompaktný batériový strednotlakový čistič na medzičistenie. S aplikáciou Home & Garden, 18 V vymeniteľnou batériou a nabíjačkou batérií. Sacia hadica je k dispozícii samostatne.

Kompaktné upratovanie na cestách, nezávisle od napájania – akumulátorový strednotlakový čistič OC 6-18 je ideálny na rýchle a efektívne medziupratovanie v domácnosti. Jednoducho pripojte hadicu a môžete používať. Samostatne dostupná sacia hadica znamená, že ju môžete používať na cestách a čerpať vodu zo studní, cisterien, vedier alebo prírodných vodných plôch. S jemnou plochou tryskou môžete rýchlo odstrániť odolné nečistoty z bicyklov, kempingového alebo záhradného nábytku, hračiek a mnohých ďalších. Široká škála príslušenstva rozširuje oblasť použitia OC 6-18: napríklad 5 v 1 Multi Jet pre ešte väčšiu flexibilitu pri čistení, penový prúd alebo umývacia kefa sú k dispozícii aj samostatne. Vymeniteľná batéria je súčasťou dodávky a môže byť použitá vo všetkých zariadeniach napájaných batériami v platforme 18 V Kärcher Battery Power. Vďaka inovatívnej technológii Real Time zobrazuje LCD displej batérie zostávajúcu kapacitu pri práci alebo nabíjaní a pri skladovaní. S aplikáciou Home & Garden nájdete praktické tipy o zariadení a jeho používaní.

Vlastnosti a výhody
Mobilné čistenie
  • Nezávislé od zdroja energie vďaka technológii batérií.
  • Čistenie je možné aj bez prípojky vody vďaka sacej hadici alebo vozíku s 12-litrovou nádržou na vodu (oba sú k dispozícii samostatne).
Praktické odkladanie príslušenstva na stroji
  • Hadicu, ručnú striekaciu pištoľ a rozprašovací pracovný nadstavec možno jednoducho a bezpečne uložiť do zariadenia, aby sa ušetrilo miesto.
  • Príslušenstvo máte vždy po ruke, aj keď ste na cestách.
  • Plniteľný 12 l vozík na vodu je k dispozícii ako voliteľné príslušenstvo.
Aplikácia Home & Garden
  • Aplikácia Kärcher Home & Garden z vás urobí experta na čistenie.
Efektívny a ideálne nastavený stredný tlak
  • Tlak 24 bar (max.) pre efektívne čistenie.
  • Čistí aj citlivé povrchy jemne, bezpečne a spoľahlivo.
Flexibilná hadica
  • Jednoduchá manipulácia s hadicou.
18 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor (štandardne nie je súčasťou dodávky)
  • Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie.
  • Odolná a silná batéria vďaka lítium-iónovým článkom.
  • Kompatibilný so všetkými strojmi zo systému 18 V vymeniteľných batérií Kärcher Battery Power.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
Tlak (bar) max. 24
Rozsah tlaku Stredný tlak
Prietok (l/h) max. 200
Typ batérie Odnímateľná lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 2,5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 12 (2,5 Ah)
Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min) 300
Nabíjací prúd (A) 0,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 241 x 204

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: Batéria 18 V/ 2,5 Ah (1 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka 18 V (1 ks)
  • Tryska s plochým prúdom
  • Integrovaný vodný filter
  • Adaptér pre pripojenie záhradnej hadice A3/4"

Výbava

  • Nasávanie vody
  • Typ hadice: Strednotlaková flexibilná hadica
  • Pištoľ s tlakovou spúšťou: Strednotlaková pištoľ so spúšťou
  • Striekacia tyč: krátke a dlhé
Video

Oblasti využitia
  • Záhradné hračky
  • Na čistenie záhradnej techniky, náradia
  • Nádoby na odpad
  • Kvetináče
  • Bicykle
  • Rims
  • Žalúzie/rolety
  • Stanové / kempingové vybavenie
