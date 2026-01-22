Ďalšie riešenia v oblasti čistenia

Či jednokotúčové a leštiace stroje na ošetrovanie tvrdých podláh alebo riešenia pre obzvlášť náročné čistenie, na schodoch alebo eskalátoroch: naše ďalšie riešenia v oblasti čistenia.

Kärcher Jednokotúčové stroje

Jednokotúčové stroje

Je jedno, či ide o tvrdé plochy alebo textilné podlahové krytiny: V Kärcheri zaručene nájdete vhodný jednokotúčový stroj. Máme stroje na každé špeciálne a univerzálne použitie.

Zobraziť produkty
Kärcher Leštiace stroje

Leštiace stroje

Keď podrážky zanechávajú stopy: Leštiace automaty Kärcher dodajú podlahám rýchlo ich pôvodný lesk. Vďaka pohonu na batérie aj počas bežných otváracích hodín.

Zobraziť produkty
Kärcher Čističe schodov a eskalátorov

Čističe schodov a eskalátorov

Bleskurýchlo žiarivo čisté: So strojmi na čistenie schodov a eskalátorov značky Kärcher dosiahnete obratom ruky skvelé výsledky na pohyblivých schodoch a chodníkoch ako aj schodoch a parapetných doskách.

Zobraziť produkty
Kärcher