Ďalšie riešenia v oblasti čistenia
Či jednokotúčové a leštiace stroje na ošetrovanie tvrdých podláh alebo riešenia pre obzvlášť náročné čistenie, na schodoch alebo eskalátoroch: naše ďalšie riešenia v oblasti čistenia.
Jednokotúčové stroje
Je jedno, či ide o tvrdé plochy alebo textilné podlahové krytiny: V Kärcheri zaručene nájdete vhodný jednokotúčový stroj. Máme stroje na každé špeciálne a univerzálne použitie.
Leštiace stroje
Keď podrážky zanechávajú stopy: Leštiace automaty Kärcher dodajú podlahám rýchlo ich pôvodný lesk. Vďaka pohonu na batérie aj počas bežných otváracích hodín.
Čističe schodov a eskalátorov
Bleskurýchlo žiarivo čisté: So strojmi na čistenie schodov a eskalátorov značky Kärcher dosiahnete obratom ruky skvelé výsledky na pohyblivých schodoch a chodníkoch ako aj schodoch a parapetných doskách.