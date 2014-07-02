Trieda Tact
NT- Mokro-suché vysávače s patentovaným systémom Tact umožňujú prácu bez prerušovania pri konštantne vysokej sacej sile – a to aj pri veľkých množstvách prachu. Filter sa sám čistí silnými nárazmi vzduchu. Vysávače triedy Tact spĺňajú vysoké nároky používateľov na stavbách a v remeselných podnikoch.
Zo skúsenosti lepšie
V našom produktovom rade mokro-suchých vysávačov sa kumulujú desaťročia skúseností. A síce skúsenosti mnohých profesionálnych požívateľov. Nový vysávač NT Tact sme vyvinuli spolu s remeselníkmi, priemyselnými používateľmi, autoservismi a inými profesnými skupinami. Aby ste na každý účel mali k dispozícii vhodný vysávač NT Tact.
Všetko je otázka „Tact-u“
Jemný prach ohrozuje vaše zdravie. Aby ste boli pred jemným prachom čo najlepšie chránení, vykonali sme ďalšie vylepšenia nášho systému Tact. Výsledkom sú výkonné vysávače Tact s vysoko efektívnym oklepom filtra a svetovo jedinečnou výdržou filtra, ktorý zvládne 180 kg jemného prachu (minerálny prach kategórie A) po najbližšie manuálne čistenie. Takto môžete ešte dlhšie pracovať bez prerušovania s konštantnou sacou silou a budete ešte lepšie chránení pred jemným prachom.
Životnosť filtra pri vysávaní jemného prachu pomocou NT 30/1 Tact Te L
Nasávané nečistoty: Minerálny prach kategórie A
Teplota: izbová teplota
Príslušenstvo: hlavný filter a hadice ako štandardná výbava
Konkurenčné stroje: porovnateľná veľkosť nádoby a výbava.
Výsledok testu maximálne nasateľné množstvo, pri ktorom sa hlavný filter musí manuálne vyčistiť alebo vymeniť:
Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurent A: 19 kg
Konkurent B: 10 kg
Robustnosť môže byť praktická
Inovácia začína v hlave. Naše nové mokro-suché vysávače Tact vám pomocou jediného centrálne umiestneného prepínača EASY Operation umožnia pohodlné ovládanie rôznych funkcií a prevádzkových režimov.
Na plochej hlave nádoby, s pogumovanou odkladacou plochou a okom na uväzovanie, môžete odkladať kufríky na náradie ako aj iné veci a bezpečne ich zafixovať.
Optimálne vybavenie pre stavby
Keďže podmienky na stavbách sú väčšinou drsné, vybavili sme naše NT Tact odolnými, zosilnenými nádobami s nárazníkom, úchytmi a veľkými stabilnými kovovými kolieskami s brzdou.
Voľná dráha pre veľký výkon
Pri našich vysávačoch Tact sú sacie hadice so skutočným vnútorným priemerom 35 milimetrov (DN 35) štandardom. Tento väčší vnútorný priemer prináša ešte vyšší prietok vzduchu a znižuje nebezpečenstvo upchatia pri nasávaní veľkých nečistôt.
Plochý, chránený a vždy správny
Všetky nové vysávače Tact majú plochý skladaný filter uložený v kazete. Takto môžete starý filter vyberať bez rozvírenia prachu. Filter je vždy správne založený a filtračné médium a tesnenie sú chránené. Okrem toho sú všetky naše vysávače Tact certifikované podľa prachovej triedy L, t.j. so stupňom odlučovania 99 % podľa EN 60335-2-69. Budete sa diviť, čo to na vašej stavbe znamená.