Trieda Tact

NT- Mokro-suché vysávače s patentovaným systémom Tact umožňujú prácu bez prerušovania pri konštantne vysokej sacej sile – a to aj pri veľkých množstvách prachu. Filter sa sám čistí silnými nárazmi vzduchu. Vysávače triedy Tact spĺňajú vysoké nároky používateľov na stavbách a v remeselných podnikoch.

Kärcher

Zo skúsenosti lepšie

V našom produktovom rade mokro-suchých vysávačov sa kumulujú desaťročia skúseností. A síce skúsenosti mnohých profesionálnych požívateľov. Nový vysávač NT Tact sme vyvinuli spolu s remeselníkmi, priemyselnými používateľmi, autoservismi a inými profesnými skupinami. Aby ste na každý účel mali k dispozícii vhodný vysávač NT Tact.

Tact Bild

Všetko je otázka „Tact-u“

Jemný prach ohrozuje vaše zdravie. Aby ste boli pred jemným prachom čo najlepšie chránení, vykonali sme ďalšie vylepšenia nášho systému Tact. Výsledkom sú výkonné vysávače Tact s vysoko efektívnym oklepom filtra a svetovo jedinečnou výdržou filtra, ktorý zvládne 180 kg jemného prachu (minerálny prach kategórie A) po najbližšie manuálne čistenie. Takto môžete ešte dlhšie pracovať bez prerušovania s konštantnou sacou silou a budete ešte lepšie chránení pred jemným prachom.

Životnosť filtra pri vysávaní jemného prachu pomocou NT 30/1 Tact Te L

Nasávané nečistoty: Minerálny prach kategórie A
Teplota: izbová teplota
Príslušenstvo: hlavný filter a hadice ako štandardná výbava

Konkurenčné stroje: porovnateľná veľkosť nádoby a výbava.

Výsledok testu maximálne nasateľné množstvo, pri ktorom sa hlavný filter musí manuálne vyčistiť alebo vymeniť:

Kärcher NT 30/1 Tact Te L: 180 kg
Konkurent  A: 19 kg
Konkurent  B: 10 kg

Tact Illustration

Robustnosť môže byť praktická

Inovácia začína v hlave. Naše nové mokro-suché vysávače Tact vám pomocou jediného centrálne umiestneného prepínača EASY Operation umožnia pohodlné ovládanie rôznych funkcií a prevádzkových režimov.

Na plochej hlave nádoby, s pogumovanou odkladacou plochou a okom na uväzovanie, môžete odkladať kufríky na náradie ako aj iné veci a bezpečne ich zafixovať.

Optimálne vybavenie pre stavby

Keďže podmienky na stavbách sú väčšinou drsné, vybavili sme naše NT Tact odolnými, zosilnenými nádobami s nárazníkom, úchytmi a veľkými stabilnými kovovými kolieskami s brzdou.

Voľná dráha pre veľký výkon

Pri našich vysávačoch Tact sú sacie hadice so skutočným vnútorným priemerom 35 milimetrov (DN 35) štandardom. Tento väčší vnútorný priemer prináša ešte vyšší prietok vzduchu a znižuje nebezpečenstvo upchatia pri nasávaní veľkých nečistôt.

Plochý, chránený a vždy správny

Všetky nové vysávače Tact majú plochý skladaný filter uložený v kazete. Takto môžete starý filter vyberať bez rozvírenia prachu. Filter je vždy správne založený a filtračné médium a tesnenie sú chránené. Okrem toho sú všetky naše vysávače Tact certifikované podľa prachovej triedy L, t.j. so stupňom odlučovania 99 % podľa EN 60335-2-69. Budete sa diviť, čo to na vašej stavbe znamená.

 

Tact robust 406x406

Výhody

Váš vysávač NT Tact vám bude robiť bezhraničnú radosť. Uvidíte, že sme mysleli skutočne na všetko, čo je pre profesionálnych používateľov dôležité: silnejší sací výkon. Jednoduchá obsluha. Odolnosť a dlhá životnosť. Ešte efektívnejší a tichší systém oklepu filtra Tact. A príslušenstvo, ktoré splní všetky vaše želania ohľadom všestrannosti a funkčnosti.

