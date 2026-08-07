Dávkovač vody WPD 25
Kompaktné osvieženie: priestorovo úsporný dávkovač vody WPD 25 dodáva čerstvú, filtrovanú vodu – chladenú aj okolitú (vodu izbovej teploty).
Malý, kompaktný, priestorovo úsporný: náš dávkovač vody WPD 25 je ideálny na použitie na miestach s obmedzeným priestorom, ako sú zasadacie miestnosti, kancelárie, kuchynky, čakárne alebo maloobchodné predajne. Stačí ho pripojiť k sieti pitnej vody a môže zásobovať kolegov, pacientov alebo hostí neobmedzený prísun chladenej alebo okolitej neperlivej vody – a samozrejme s dokonalou hygienickou kvalitou pitnej vody. Náš vysoko účinný a vylepšený filter Hy-Pure-Plus spoľahlivo eliminuje látky ako chlór alebo ťažké kovy, ktoré sú škodlivé alebo negatívne ovplyvňujú chuť vody, ako aj vírusy a baktérie. Filter, ktorý obsahuje filtračnú membránu s aktívnym uhlím v kombinácii s ultrafiltračnou membránou, spoľahlivo zaisťuje čerstvú vodu skvelej chuti. WPD 55 tiež ponúka výraznú úsporu času a nákladov v porovnaní s bežnými napájacími systémami. Dávkovače vody navyše chránia životné prostredie tým, že eliminujú potrebu nákupu, likvidácie, prepravy alebo skladovania fliaš s vodou.
Vlastnosti a výhody
Kompaktný dizajnIdeálne sa hodí, ak je k dispozícii málo miesta. Intuitívny koncept obsluhy s jednoducho odčítateľnými senzorovými tlačidlami. Jasne rozpoznateľný priestor pre výdaj vody pre optimálne umiestnenie nádoby na pitie.
Výkonný filter Hy-Pure-Plus pozostávajúci z filtra s aktívnym uhlím a ultra filtraFilter Active-Pure sa postará o najlepšiu chuť a odstráni chlór a ťažké kovy z potrubia. Ochrana pred baktériami a vírusmi pomocou ultrafiltra. Chemické čistenie všetkých vodných potrubí, chladiaceho modulu a dávkovacieho zariadenia.
Dostupné potešenieJednoduchý prístup k všetkým komponentom umožňuje samoobslužný servis. Samoobslužný servis šetrí nepotrebné servisné zásahy a tým peniaze. Žiadne náklady na manipuláciu a prepravu v porovnaní s galónmi alebo vodou vo fľašiach.
Čerstvá voda pre každú príležitosť a každú chuť
- Pre hygienicky bezchybnú pitnú vodu na pitie a varenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Vstupný tlak (bar)
|1,5 - 6
|Prietokové množstvo vody (l/h)
|120
|Chladiaci výkon (l/h)
|25
|Dodávka vody
|3/4″
|Dĺžka spojenia (m)
|2
|Príkon (W)
|max. 200
|Teplota vody na prívode (°C)
|5 - až do 30
|Chladiaci prostriedok
|R290
|Množstvo chladiaceho prostriedku (kg)
|0,03
|Studená voda neperlivá
|Áno
|Nechladená voda
|Áno
|Počet používateľov
|<= 30
|Výška výdaja vody (mm)
|290
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|16,7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|17,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|20,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|449 x 298 x 399
Balenie obsahuje
- Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu
- Kombinovaný filter „Hy-Pure-Plus“
Výbava
- Filtrácia aktívnym uhlím
- Ultra filtrácia
- Pomôcka na umiestnenie pohára
- Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
- Verzia: Stolová verzia
- Hygienické čistenie: chemické
Video
Oblasti využitia
- Dávkovač vody pre menšie priestory nenáročný na miesto
- Všestranné využitie: napríklad v kanceláriách, ambulanciách, hoteloch a maloobchode