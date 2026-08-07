Dávkovač vody WPD 25 Sparkle
Priestorovo úsporný dávkovač vody WPD 25 S sa hodí do každého prostredia. Na chladenú čerstvú vodu – neperlivú alebo perlivú.
Malý, kompaktný, priestorovo úsporný: náš dávkovač vody WPD 25 S sa hodí aj do tých najmenších priestorov v kanceláriách a čakárňach, v maloobchodných predajniach či hotelových halách. Prístroj poskytuje kolegom a hosťom chladenú, čerstvú a úplne hygienickú pitnú vodu kedykoľvek – buď neperlivú, alebo perlivú. Naše vysoko účinné filtre spoľahlivo eliminujú látky, ako je chlór alebo ťažké kovy, alebo dokonca vírusy a baktérie, ktoré sú škodlivé alebo negatívne ovplyvňujú chuť vody. Filter Hy-Pure-Plus, ktorý obsahuje filtračnú membránu s aktívnym uhlím v kombinácii s ultrafiltračnou membránou, spoľahlivo zaisťuje skvelú chuť čerstvej vody.
Vlastnosti a výhody
Kompaktný dizajnIdeálne sa hodí, ak je k dispozícii málo miesta. Intuitívny koncept obsluhy s jednoducho odčítateľnými senzorovými tlačidlami. Jasne rozpoznateľný priestor pre výdaj vody pre optimálne umiestnenie nádoby na pitie.
Výkonný filter Hy-Pure-Plus pozostávajúci z filtra s aktívnym uhlím a ultra filtraFilter Active-Pure sa postará o najlepšiu chuť a odstráni chlór a ťažké kovy z potrubia. Ochrana pred baktériami a vírusmi pomocou ultrafiltra. Chemické čistenie všetkých vodných potrubí, chladiaceho modulu a dávkovacieho zariadenia.
Dostupné potešenieJednoduchý prístup k všetkým komponentom umožňuje samoobslužný servis. Samoobslužný servis šetrí nepotrebné servisné zásahy a tým peniaze. Žiadne náklady na manipuláciu a prepravu v porovnaní s galónmi alebo vodou vo fľašiach.
Čerstvá voda pre každú príležitosť a každú chuť
- Pre hygienicky bezchybnú pitnú vodu na pitie a varenie.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Vstupný tlak (bar)
|1,5 - 6
|Prietokové množstvo vody (l/h)
|120
|Chladiaci výkon (l/h)
|25
|Dodávka vody
|3/4″
|Dĺžka spojenia (m)
|2
|Príkon (W)
|max. 200
|Teplota vody na prívode (°C)
|5 - až do 30
|Chladiaci prostriedok
|R290
|Množstvo chladiaceho prostriedku (kg)
|0,03
|Studená voda neperlivá
|Áno
|Počet používateľov
|<= 30
|Výška výdaja vody (mm)
|290
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|18,7
|Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg)
|19,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|22,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|449 x 298 x 399
Balenie obsahuje
- Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu
- Kombinovaný filter „Hy-Pure-Plus“
Výbava
- Filtrácia aktívnym uhlím
- Ultra filtrácia
- Pomôcka na umiestnenie pohára
- Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
- Verzia: Stolová verzia
- Hygienické čistenie: chemické
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Oblasti využitia
- Dávkovač vody pre menšie priestory nenáročný na miesto
- Všestranné využitie: napríklad v kanceláriách, ambulanciách, hoteloch a maloobchode