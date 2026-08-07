Dávkovač vody WPD 25 Sparkle

Priestorovo úsporný dávkovač vody WPD 25 S sa hodí do každého prostredia. Na chladenú čerstvú vodu – neperlivú alebo perlivú.

Malý, kompaktný, priestorovo úsporný: náš dávkovač vody WPD 25 S sa hodí aj do tých najmenších priestorov v kanceláriách a čakárňach, v maloobchodných predajniach či hotelových halách. Prístroj poskytuje kolegom a hosťom chladenú, čerstvú a úplne hygienickú pitnú vodu kedykoľvek – buď neperlivú, alebo perlivú. Naše vysoko účinné filtre spoľahlivo eliminujú látky, ako je chlór alebo ťažké kovy, alebo dokonca vírusy a baktérie, ktoré sú škodlivé alebo negatívne ovplyvňujú chuť vody. Filter Hy-Pure-Plus, ktorý obsahuje filtračnú membránu s aktívnym uhlím v kombinácii s ultrafiltračnou membránou, spoľahlivo zaisťuje skvelú chuť čerstvej vody.

Vlastnosti a výhody
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 25 Sparkle: Kompaktný dizajn
Kompaktný dizajn
Ideálne sa hodí, ak je k dispozícii málo miesta. Intuitívny koncept obsluhy s jednoducho odčítateľnými senzorovými tlačidlami. Jasne rozpoznateľný priestor pre výdaj vody pre optimálne umiestnenie nádoby na pitie.
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 25 Sparkle: Výkonný filter Hy-Pure-Plus pozostávajúci z filtra s aktívnym uhlím a ultra filtra
Výkonný filter Hy-Pure-Plus pozostávajúci z filtra s aktívnym uhlím a ultra filtra
Filter Active-Pure sa postará o najlepšiu chuť a odstráni chlór a ťažké kovy z potrubia. Ochrana pred baktériami a vírusmi pomocou ultrafiltra. Chemické čistenie všetkých vodných potrubí, chladiaceho modulu a dávkovacieho zariadenia.
Dávkovače vody Dávkovač vody WPD 25 Sparkle: Dostupné potešenie
Dostupné potešenie
Jednoduchý prístup k všetkým komponentom umožňuje samoobslužný servis. Samoobslužný servis šetrí nepotrebné servisné zásahy a tým peniaze. Žiadne náklady na manipuláciu a prepravu v porovnaní s galónmi alebo vodou vo fľašiach.
Čerstvá voda pre každú príležitosť a každú chuť
  • Pre hygienicky bezchybnú pitnú vodu na pitie a varenie.
Špecifikácie

Technické údaje

Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50
Vstupný tlak (bar) 1,5 - 6
Prietokové množstvo vody (l/h) 120
Chladiaci výkon (l/h) 25
Dodávka vody 3/4″
Dĺžka spojenia (m) 2
Príkon (W) max. 200
Teplota vody na prívode (°C) 5 - až do 30
Chladiaci prostriedok R290
Množstvo chladiaceho prostriedku (kg) 0,03
Studená voda neperlivá Áno
Počet používateľov <= 30
Výška výdaja vody (mm) 290
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 18,7
Hmotnosť (s príslušenstvom) (kg) 19,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 22,8
Rozmery (d x š x v) (mm) 449 x 298 x 399

Balenie obsahuje

  • Odkvapkávacia miska zabezpečená proti pretečeniu
  • Kombinovaný filter „Hy-Pure-Plus“

Výbava

  • Filtrácia aktívnym uhlím
  • Ultra filtrácia
  • Pomôcka na umiestnenie pohára
  • Odtok odkvapkávacej misky: bez odtoku
  • Verzia: Stolová verzia
  • Hygienické čistenie: chemické

Video

Oblasti využitia
  • Dávkovač vody pre menšie priestory nenáročný na miesto
  • Všestranné využitie: napríklad v kanceláriách, ambulanciách, hoteloch a maloobchode
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky