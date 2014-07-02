Струйная трубка Multi Power MP 145, для K 3 – K 5
Для моек серии K 3 – K 5. Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления, точечную, веерную и роторную, а также расширенную веерную меньшего давления.
Струйная трубка Multi Power формирует струи 5 видов: низкого давления (для нанесения чистящего средства), точечную, веерную и роторную высокого давления, а также расширенную веерную меньшего давления. Выбор струи производится простым поворотом трубки, без затрат времени на замену струйных трубок. Эта универсальная принадлежность для уборки на приусадебном участке и мойки автомобилей подходит к аппаратам высокого давления Kärcher классов K 3 – K 5, но не совместима с сериями Smart Control, Power Control и Full Control.
Особенности и преимущества
5 видов струй
- Решение «5 в 1»: одна струйная трубка с 5 видами струй.
- Исключается необходимость в замене струйных трубок.
Эргономичность
- Повышенное удобство выполнения работ.
Плавная регулировка
- Давление регулируется в зависимости от задач очистки
Спецификации
Технические характеристики
|Цвет
|черный
|Масса (кг)
|0,51
|Масса (с упаковкой) (кг)
|0,567
|Размеры (Д × Ш × В) (мм)
|447 x 57 x 57
Видео
Совместимая техника
Выпускаемые аппарты:
Области применения
- Автомобили
- Мотоциклы и мотороллеры
- Очистка площадей вокрог дома и сада
- Каменные садовые ограды и каменные стены
- Садовая мебель, мебель на балконах и террасах
- Изгороди
Оригинальные запасные части
Если необходимо найти запчасти к вашему аппарату, то можете обратиться к схеме. Нажмите на кнопку "найти запчасть" или обратитесь в официальный сервисный центр Керхер по номеру телефона +994 50 251 88 86.