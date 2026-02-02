Přírodní čistič koberců a čalounění RM 519N eko, 1l

Čistič koberců a čalounění s více než 99 % složek přírodního původu účinně a přirozeně čistí textilní povrchy. Ideální pro rodiny, alergiky a domácnosti s domácími mazlíčky.

Tento čistič s více než 99 % složek přírodního původu nabízí hloubkové čištění textilních povrchů, jako jsou koberce, čalounění, autosedačky, boty, matrace či záclony. Neobsahuje mikroplasty, silikony, nanomateriály, barviva ani fosfáty, a proto je ideální pro rodiny, alergiky i domácnosti s mazlíčky. Inovativní dvoufázový systém nejprve uvolní nečistoty, které lze poté snadno vysát. Zbylé nečistoty se zapouzdří do krystalků a odstraní během dalšího vysávání po vyschnutí. Čistič je vhodný pro přístroje s extrakčním sprejem a zvládne odolnou špínu, mastnotu, skvrny od jídla či nápojů i zbytky kosmetiky. Navíc odstraňuje pachy, dodává textiliím svěží vůni a lze jej použít i jako odstraňovač skvrn.

Specifikace

Technické údaje

Velikost balení (l) 1
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 100 x 100 x 215
Vlastnosti
  • Čistí přirozeně a účinně díky více než 99 % složek přírodního původu
  • Bez mikroplastů, silikonů, nanomateriálů, fosfátů a barviv
  • Jeden litr úsporného koncentrátu vystačí na přibližně 40 m² textilní plochy.
  • Odstraňuje nepříjemné pachy a zanechává svěží vůni prádla.
  • Tělo láhve je vyrobeno ze 100% recyklovaného plastu.
  • Vyrobeno v Německu
  • Přizpůsobeno zařízením Kärcher se zaručenou kompatibilitou materiálů
Oblasti použití
  • Kobercové podlahy
  • Koberce
  • Čalounění
  • Autosedačky
  • Matrace