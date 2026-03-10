DB 180, rotační tryska pro K 7

Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.

Účinně proti ulpívajícím nečistotám: Rotační tryska Top pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Díky rotujícímu bodovému paprsku a velkému plošnému výkonu lze bez problémů odstranit i atmosferické nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.

Charakteristické znaky a výhody
Rotující bodový paprsek
  • Účinné odstranění odolných nečistot z citlivých povrchů.
Silné čištění s vysokým tlakem
  • Cílené čištění odolných nečistot
O 100 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
  • Pro účinné a rychlé čištění.
Bajonetový uzávěr
  • Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 450 x 41 x 41

Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).

Oblasti použití
  • Vozidla
  • Ulpívající nečistoty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Mech