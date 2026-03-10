DB 180, rotační tryska pro K 7
Výkonná rotační tryska třídy Top pro vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Vhodná na silně ulpívající nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Účinně proti ulpívajícím nečistotám: Rotační tryska Top pro všechny vysokotlaké čističe Kärcher třídy K 7. Díky rotujícímu bodovému paprsku a velkému plošnému výkonu lze bez problémů odstranit i atmosferické nečistoty jako povrchy porostlé mechem a vystavené povětrnostním vlivům.
Charakteristické znaky a výhody
Rotující bodový paprsek
- Účinné odstranění odolných nečistot z citlivých povrchů.
Silné čištění s vysokým tlakem
- Cílené čištění odolných nečistot
O 100 % vyšší čisticí výkon ve srovnání se standardní plochou tryskou Kärcher.
- Pro účinné a rychlé čištění.
Bajonetový uzávěr
- Obzvláště uživatelsky přívětivý
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|450 x 41 x 41
Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Vozidla
- Ulpívající nečistoty
- Zahradní zíďky a kamenné zdi
- Mech