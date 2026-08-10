Filtr set k FCV 4
Dvoustupňový spolehlivý filtrační systém Duo!Pure pro FCV 4 od společnosti Kärcher, který se skládá z plochého skládaného filtru a houbového filtru.
Vícefázový filtrační systém Duo!Pure pro FCV 4, který se skládá z plochého skládaného filtru a houbového filtru, poskytuje spolehlivou ochranu proti vlhkosti a zajišťuje vynikající filtraci. Vysoce účinný plochý skládaný filtr účinně zachycuje i ty nejmenší částice ve vzduchu. Suchý režim je ideální pro použití na kobercích a předložkách.
Charakteristické znaky a výhody
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
- Spolehlivá filtrace pomocí plochého skládaného filtru a houbového filtru
Rychlá a snadná výměna
Robustní a s dlouhou životností
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|60 x 70 x 30
Oblasti použití
- Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru