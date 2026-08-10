Filtr set k FCV 4

Dvoustupňový spolehlivý filtrační systém Duo!Pure pro FCV 4 od společnosti Kärcher, který se skládá z plochého skládaného filtru a houbového filtru.

Vícefázový filtrační systém Duo!Pure pro FCV 4, který se skládá z plochého skládaného filtru a houbového filtru, poskytuje spolehlivou ochranu proti vlhkosti a zajišťuje vynikající filtraci. Vysoce účinný plochý skládaný filtr účinně zachycuje i ty nejmenší částice ve vzduchu. Suchý režim je ideální pro použití na kobercích a předložkách.

Charakteristické znaky a výhody
Účinný dvoustupňový filtrační systém Duo!Pure
  • Spolehlivá filtrace pomocí plochého skládaného filtru a houbového filtru
Rychlá a snadná výměna
Robustní a s dlouhou životností
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 60 x 70 x 30
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Sada náhradního filtru pro čističku vzduchu AF 20 – pro čištění vzduchu v interiéru