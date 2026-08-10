Nasávací hadice k čerpadlu - sada, 3,5 m
Připravená k připojení a odolná vůči podtlaku: nasávací sada vč. nasávací hadice 3,5 m, filtru, klapky proti zpětnému toku. Ideální pro zahradní čerpadla a zásobování domu vodou.
Připojovací sadu lze připojit přímo na čerpadlo a obsahuje sací hadici 3,5 m s průměrem 3/4" k sání vody z alternativních zdrojů. K vybavení patří sací filtr a klapka proti zpětnému toku, díky čemuž lze sací soupravu snadno připojit na sací stranu zahradních čerpadel, domovních vodních automatů a vodáren. Integrovaná klapka představuje ideální zamezení zpětného toku dopravované vody a zkrácení doby opětovného sání. Lze ji použít i jako prodloužení spirálové hadice. Pro čerpadla s připojovacím závitem G1 (33,3 mm). Princip připojení Kärcher PerfectConnect BP příslušenství umožňuje navíc snadnou montáž, spolehlivě těsní a garantuje tak bezporuchový provoz čerpadel.
Charakteristické znaky a výhody
Kompletně připravená k připojení, vakuově odolná sací hadice se sacím filtrem a zpětnou klapkou.
- Pro sání vody s jednoduchou a pohodlnou montáží na čerpadlo.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|3,5
|Velikost závitu
|G1
|Průměr
|3/4″
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,9
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|80 x 380 x 380
Vybavení
- Příslušenství v řadě Kärcher PerfectConnect
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Nasávání ze zásobáren vody např. z cisteren, dešťových sudů, pramenů atd.