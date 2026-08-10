Prodlužovací hadice pro SC 1
S prodlužovací hadicí pro SC 1 dosáhnete snadno i na těžko přístupná místa, jako jsou rohy a výklenky, a vyčistíte je.
S prodlužovací hadicí SC se dají snadno a bez námahy vyčistit i těžko přístupná místa, jako jsou rohy a výklenky. Jiné součásti příslušenství, jako např. ruční hubice, tryska Power atd., můžete kdykoliv nasadit.
Charakteristické znaky a výhody
Kompatibilita s dalšími doplňky
- Připevnění požadovaného příslušenství jako ruční hubice, kulatý kartáč nebo tryska Power k prodlužovací hadici
Flexibilní prodlužovací hadice pro nenáročné čištění
- Snadné čištění těžko dostupných míst.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|375 x 51 x 220
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Pracovní plochy v kuchyni
- Čištění kanalizací
- Umyvadla/výlevky
- Armatury
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Koupelna
Náhradní díly Prodlužovací hadice pro SC 1
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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