Prodlužovací hadice pro SC 1

S prodlužovací hadicí pro SC 1 dosáhnete snadno i na těžko přístupná místa, jako jsou rohy a výklenky, a vyčistíte je.

S prodlužovací hadicí SC se dají snadno a bez námahy vyčistit i těžko přístupná místa, jako jsou rohy a výklenky. Jiné součásti příslušenství, jako např. ruční hubice, tryska Power atd., můžete kdykoliv nasadit.

Charakteristické znaky a výhody
Kompatibilita s dalšími doplňky
  • Připevnění požadovaného příslušenství jako ruční hubice, kulatý kartáč nebo tryska Power k prodlužovací hadici
Flexibilní prodlužovací hadice pro nenáročné čištění
  • Snadné čištění těžko dostupných míst.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 375 x 51 x 220
Oblasti použití
  • Pracovní plochy v kuchyni
  • Čištění kanalizací
  • Umyvadla/výlevky
  • Armatury
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Koupelna
Náhradní díly Prodlužovací hadice pro SC 1

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.