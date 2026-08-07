Textilní hadice

Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.

Textilní hadice se skládá z flexibilní 1 1/4" ploché hadice a hadicové spony z ušlechtilé oceli (30–40 mm) s křídlovým šroubem pro připojení bez nářadí. Sada textilních hadic Kärcher je zvlášť vhodná pro používání s ponornými čerpadly na čistou a špinavou vodu. Představuje ideální řešení pro čerpání velkého množství vody jako například při záplavách. Hadici o délce 10 metrů lze namotat naplocho a tím ji skladovat bez velkých nároků na místo. Maximální provozní tlak činí 5 bar.

Charakteristické znaky a výhody
Textilní hadice: Flexibilní plochá hadice
Flexibilní plochá hadice
Kompaktní uložení nenáročné na místo
Textilní hadice: 1 1/4" odvodňovací hadice
1 1/4" odvodňovací hadice
Větší průměr pro zvýšený průtok.
Textilní hadice: Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli s křídlovým šroubem
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli s křídlovým šroubem
Připojení bez použití nářadí
Specifikace

Technické údaje

Průměr 1 1/4″
Délka hadice (m) 10
Plný tlak (bar) max. 5
Barva antracit
Hmotnost (kg) 1,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,3
Rozměry (D x Š x V) (mm) 260 x 260 x 55
Oblasti použití
  • K odčerpání vody ze zahradních jezírek
  • Pro použití při povodních
  • K odčerpání vody o objemu max. 100 m³ ze stavební jámy
  • Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
  • Pro odčerpání vody z bazénů
  • K instalaci v drenážní šachtě