Textilní hadice
Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.
Textilní hadice se skládá z flexibilní 1 1/4" ploché hadice a hadicové spony z ušlechtilé oceli (30–40 mm) s křídlovým šroubem pro připojení bez nářadí. Sada textilních hadic Kärcher je zvlášť vhodná pro používání s ponornými čerpadly na čistou a špinavou vodu. Představuje ideální řešení pro čerpání velkého množství vody jako například při záplavách. Hadici o délce 10 metrů lze namotat naplocho a tím ji skladovat bez velkých nároků na místo. Maximální provozní tlak činí 5 bar.
Charakteristické znaky a výhody
Flexibilní plochá hadiceKompaktní uložení nenáročné na místo
1 1/4" odvodňovací hadiceVětší průměr pro zvýšený průtok.
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli s křídlovým šroubemPřipojení bez použití nářadí
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|1 1/4″
|Délka hadice (m)
|10
|Plný tlak (bar)
|max. 5
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|1,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|260 x 260 x 55
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
- K odčerpání vody ze zahradních jezírek
- Pro použití při povodních
- K odčerpání vody o objemu max. 100 m³ ze stavební jámy
- Na škody způsobené vodou v domě a ve sklepě (únik vody z pračky, prosáknutí podzemních vod)
- Pro odčerpání vody z bazénů
- K instalaci v drenážní šachtě