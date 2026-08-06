WV mikrovláknový potah Outdoor
Ideální pro venkovní okna: Potah z mikrovláken Outdoor s upevněním na suché zipy a mimořádně abrazivními vlákny včetně škrabky na ulpívající nečistoty.
Potah z mikrovláken lze díky systému suchých zipů snadno upevnit na láhev s rozprašovačem a vyměnit. Jelikož má potah mnoho abrazivních vláken, je pad vhodný především pro čištění venkovních oken. Přidaná škrabka na nečistoty dovoluje odstraňovat z okenních tabulí i silně ulpívající nečistoty.
Charakteristické znaky a výhody
Potah z mikrovláken Outdoor
Upevnění na suché zipy
Škrabka na nečistoty
Vhodný pro sadu WV Extra (2.633-129.0)
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Vláknový kompozitní textil
|70 % polyester; 30 % polyamid
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Obkladačky
- Zrcadla
- Ulpívající nečistoty