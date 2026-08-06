WV mikrovláknový potah Outdoor

Ideální pro venkovní okna: Potah z mikrovláken Outdoor s upevněním na suché zipy a mimořádně abrazivními vlákny včetně škrabky na ulpívající nečistoty.

Potah z mikrovláken lze díky systému suchých zipů snadno upevnit na láhev s rozprašovačem a vyměnit. Jelikož má potah mnoho abrazivních vláken, je pad vhodný především pro čištění venkovních oken. Přidaná škrabka na nečistoty dovoluje odstraňovat z okenních tabulí i silně ulpívající nečistoty.

Charakteristické znaky a výhody
Potah z mikrovláken Outdoor
Upevnění na suché zipy
Škrabka na nečistoty
Vhodný pro sadu WV Extra (2.633-129.0)
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Vláknový kompozitní textil 70 % polyester; 30 % polyamid
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 275 x 30
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Obkladačky
  • Zrcadla
  • Ulpívající nečistoty