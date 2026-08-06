WV potah z mikrovlákna Indoor
Potah z mikrovláken Indoor s páskami na suchý zip pro optimální odstranění nečistot láhví s rozprašovačem bateriového čističe WV na každém hladkém povrchu.
Díky systému suchých zipů lze potah z mikrovláken jednoduše na láhvi s rozprašovačem upevnit a vyměnit.
Charakteristické znaky a výhody
Potah na stírání z mikrovlákna
Upevnění na suché zipy
Vhodný pro sadu WV Extra (2.633-129.0)
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|2
|Vláknový kompozitní textil
|80 % polyester; 15 % polyamid
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|70 x 275 x 30
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Obkladačky
- Zrcadla