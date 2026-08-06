WV potah z mikrovlákna Indoor

Potah z mikrovláken Indoor s páskami na suchý zip pro optimální odstranění nečistot láhví s rozprašovačem bateriového čističe WV na každém hladkém povrchu.

Díky systému suchých zipů lze potah z mikrovláken jednoduše na láhvi s rozprašovačem upevnit a vyměnit.

Charakteristické znaky a výhody
Potah na stírání z mikrovlákna
Upevnění na suché zipy
Vhodný pro sadu WV Extra (2.633-129.0)
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 2
Vláknový kompozitní textil 80 % polyester; 15 % polyamid
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 70 x 275 x 30
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Obkladačky
  • Zrcadla