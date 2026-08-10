Premium mop MF Twisted modrý kapsový 40 cm

Mop z mikrovlákna, 40 × 13 cm, s krátkým vlasem v klasickém kapesním provedení. Pro použití se systémem plochých mopů od Kärcher s metodou předmáčení.

Díky jemným mikrovláknům s působivým nasáváním prachu, zachycováním nečistot a pohlcováním vlhkosti s jednokrokovým setřením na hladkých a mírně strukturovaných podlahách: mop z mikrovlákna, krátká vlákna, od Kärcher. Dobře vyvážené kluzné vlastnosti tkaniny umožňují práci bez námahy, a proto umožňují delší aplikace bez únavy. Mop má našité rohy a celkem 4 poutka v barvách modrá, červená, žlutá a zelená. Pomocí tohoto barevně odlišeného systému lze látku jasně přiřadit k určité části, která má být čištěna, a účinně zabránit křížové kontaminaci – nepotřebné smyčky se jednoduše odstřihnou. Utěrka je vhodná jak pro použití v systému plochého mopu s vozíkem s dvojitým kbelíkem nebo vozíkem s jedním kbelíkem a lisem, tak i pro předpřipravené aplikace.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladký a lehce strukturovaný
Úroveň nečistot Nízká až těžká
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Kapsy
Materiál 85% PET / 15% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Typ výroby Vlasová pletenina (čistící vrstva)
Textilní struktura Smyčka
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) 60
Prací cykly¹⁾ cca 300
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,1 / 440
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 140

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Premium mop MF Twisted modrý kapsový 40 cm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
  • Podlahová umývárna – mokré čištění
Čisticí prostředky