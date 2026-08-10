Premium mop MF Twisted modrý kapsový 40 cm
Mop z mikrovlákna, 40 × 13 cm, s krátkým vlasem v klasickém kapesním provedení. Pro použití se systémem plochých mopů od Kärcher s metodou předmáčení.
Díky jemným mikrovláknům s působivým nasáváním prachu, zachycováním nečistot a pohlcováním vlhkosti s jednokrokovým setřením na hladkých a mírně strukturovaných podlahách: mop z mikrovlákna, krátká vlákna, od Kärcher. Dobře vyvážené kluzné vlastnosti tkaniny umožňují práci bez námahy, a proto umožňují delší aplikace bez únavy. Mop má našité rohy a celkem 4 poutka v barvách modrá, červená, žlutá a zelená. Pomocí tohoto barevně odlišeného systému lze látku jasně přiřadit k určité části, která má být čištěna, a účinně zabránit křížové kontaminaci – nepotřebné smyčky se jednoduše odstřihnou. Utěrka je vhodná jak pro použití v systému plochého mopu s vozíkem s dvojitým kbelíkem nebo vozíkem s jedním kbelíkem a lisem, tak i pro předpřipravené aplikace.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladký a lehce strukturovaný
|Úroveň nečistot
|Nízká až těžká
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Materiál
|85% PET / 15% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Typ výroby
|Vlasová pletenina (čistící vrstva)
|Textilní struktura
|Smyčka
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|60
|Prací cykly¹⁾
|cca 300
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 440
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 140
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Videa
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění
- Podlahová umývárna – mokré čištění