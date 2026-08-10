Sada Premium Kapsový SafeClip OneJet 40 cm

ECO! Spray mop s 0,66l lahví pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré čištění podlahových krytin.

Mopový systém ECO! Spray má rozprašovací systém pro nanášení čisticí vody přímo před mop. Stříkací mop je obzvláště vhodný pro rychlé a ergonomické čištění malých ploch podlahy. Tento uživatelsky přívětivý systém se velmi snadno obsluhuje a nevyžaduje žádné školení.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Kapsy
Materiál PP / Hliník / Silikon
Typ rukojeti Připevnit
Délka rukojeti (mm) 1550
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg) 1,1
Hmotnost balení (kg) 1,9
Rozměry (D x Š) (mm) 400 x 110
Rozměry, balené (mm) 400 x 110 x 1550
Sada Premium Kapsový SafeClip OneJet 40 cm

Videa

Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Příslušenství