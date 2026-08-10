Sada Premium Kapsový SafeClip OneJet 40 cm
ECO! Spray mop s 0,66l lahví pro použití s omyvatelnými mopy pro mokré čištění podlahových krytin.
Mopový systém ECO! Spray má rozprašovací systém pro nanášení čisticí vody přímo před mop. Stříkací mop je obzvláště vhodný pro rychlé a ergonomické čištění malých ploch podlahy. Tento uživatelsky přívětivý systém se velmi snadno obsluhuje a nevyžaduje žádné školení.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Materiál
|PP / Hliník / Silikon
|Typ rukojeti
|Připevnit
|Délka rukojeti (mm)
|1550
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg)
|1,1
|Hmotnost balení (kg)
|1,9
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 x 110
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 110 x 1550
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Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění