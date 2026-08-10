Standard mop MF s řezaným vlasem, kapsový 40 cm
Účinné a snadno použitelné: Mop z mikrovlákna s kapesním nástavcem je ideální pro použití kbelíkové nebo sprejové metody.
Mop z mikrovlákna je kompatibilní se všemi běžnými držáky mopů s kapsovým nástavcem a lze jej použít jak pro aplikace s vozíkem s dvojitým vědrem, vozíkem s jedním vědrem a lisem, tak pro metodu stříkání. Díky kombinaci materiálů z mikrovlákna, polyesteru a abrazivních proužků z hrubých polyamidových vláken lze bez námahy odstranit i odolné nečistoty. Mop z mikrovlákna je kompatibilní se všemi běžnými rozkládacími držáky mopů s kapesním nástavcem a lze jej použít jak pro aplikace s vozíkem s dvojitým vědrem, vozíkem s jedním vědrem s lisem, tak pro metodu stříkání.
Specifikace
Technické údaje
|Program
|STANDARD
|Typ podlahy
|Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
|Podlahová konstrukce
|Hladké a vysoce strukturované
|Úroveň nečistot
|Nízká až střední
|Použití textilu
|Odolný textil
|Pracovní šířka (cm)
|40
|Textilní připevnění
|Kapsy
|Materiál
|80% PET / 20% PA
|Textilní materiál
|mikrovlákno
|Typ výroby
|Vlasová tkaná látka
|Textilní struktura
|Smyčková tkanina
|Teplota praní (°C)
|max. 90
|Doporučení pro praní (°C)
|60
|Teplota sušičky (°C)
|max. 60
|Prací cykly¹⁾
|cca 250
|Množství (Kusy)
|1
|Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²)
|0,1 / 700
|Hmotnost balení (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š) (mm)
|400 / 150
|Rozměry, balené (mm)
|400 x 150 x 15
¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.
Oblasti použití
- Podlaha – mokré čištění