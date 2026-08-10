Standard mop MF s řezaným vlasem, kapsový 40 cm

Účinné a snadno použitelné: Mop z mikrovlákna s kapesním nástavcem je ideální pro použití kbelíkové nebo sprejové metody.

Mop z mikrovlákna je kompatibilní se všemi běžnými držáky mopů s kapsovým nástavcem a lze jej použít jak pro aplikace s vozíkem s dvojitým vědrem, vozíkem s jedním vědrem a lisem, tak pro metodu stříkání. Díky kombinaci materiálů z mikrovlákna, polyesteru a abrazivních proužků z hrubých polyamidových vláken lze bez námahy odstranit i odolné nečistoty. Mop z mikrovlákna je kompatibilní se všemi běžnými rozkládacími držáky mopů s kapesním nástavcem a lze jej použít jak pro aplikace s vozíkem s dvojitým vědrem, vozíkem s jedním vědrem s lisem, tak pro metodu stříkání.

Specifikace

Technické údaje

Program STANDARD
Typ podlahy Tvrdé podlahy / Pružné podlahy
Podlahová konstrukce Hladké a vysoce strukturované
Úroveň nečistot Nízká až střední
Použití textilu Odolný textil
Pracovní šířka (cm) 40
Textilní připevnění Kapsy
Materiál 80% PET / 20% PA
Textilní materiál mikrovlákno
Typ výroby Vlasová tkaná látka
Textilní struktura Smyčková tkanina
Teplota praní (°C) max. 90
Doporučení pro praní (°C) 60
Teplota sušičky (°C) max. 60
Prací cykly¹⁾ cca 250
Množství (Kusy) 1
Hmotnost na produkt / hmotnost na m² (kg/g/m²) 0,1 / 700
Hmotnost balení (kg) 0,1
Rozměry (D x Š) (mm) 400 / 150
Rozměry, balené (mm) 400 x 150 x 15

¹⁾ Dodržování nebo používání doporučených teplot a čisticích prostředků. Kromě toho může použití sušičky, zejména při vyšších teplotách, výrazně zkrátit životnost.

Standard mop MF s řezaným vlasem, kapsový 40 cm
Oblasti použití
  • Podlaha – mokré čištění
Čisticí prostředky