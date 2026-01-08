HGE 36-60 Batteri
Den kraftfulde batteridrevne hækkeklipper HGE 36-60 Batteri er udstyret med et greb, der kan drejes 180°, en grenkost og totrins hastighedskontrol. Batteri og oplader medfølger ikke.
Kraftkarlen til perfekt klipning: Kärchers batteridrevne 36 V hækkeklipper HGE 36-60 Batteri. Takket være totrins hastighedskontrol kan brugeren vælge mellem maksimal hastighed og maksimal styrke, afhængigt af hvad den skal bruges til. Desuden gør savefunktionen det let at save tykke grene over. En ekstra fordel er grebet, som kan drejes 180° i forskellige trin, og som derfor forhindrer dine arme og skuldre i at blive trætte. Andre praktiske egenskaber: Grenkosten, der flytter hækafklip, der ellers ville lande inde i hækken, direkte ned på jorden. hækkeklipperens laserskårne og diamantslebne klinge sikrer præcise klipperesultater hver gang. Den ekstra klingeskærm forhindrer beskadigelse af bygninger og gulve såvel som selve klingen. Løfteøjet i skærmen sikrer desuden pladsbesparende opbevaring på væggen. hækkeklipperen har derudover en anti-blokeringsfunktion, så du kan arbejde uden afbrydelser.
Funktioner og fordele
To-trins hastighedsindstillingAfhængigt af anvendelsen kan brugeren vælge mellem maks. hastighed og maks. styrke. Trin 1: Høj hastighed - perfekt til præcis konturklip Trin 2: Høj styrke - perfekt til klipning af tykke grene og tætte hække.
Drejeligt håndtagHåndtaget kan drejes 180° i forskellige trin for at sikre en behagelig arbejdsstilling.
AfklipsfejebladFejer bekvemt hækafklip, som normalt ville lande inde i hækken, ned på jorden.
Savefunktion
- Særdeles praktisk til hække med enkelte tykke grene.
Laser- og diamantslebet klinge
- Klingen sikrer præcise klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtag
- Behageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
Sikkerhedsbeskyttelse
- Beskytter klingen og forhindrer skader på bygninger og gulve.
- Med indbygget ophæng til praktisk opbevaring på væggen.
2-hånds sikkerhedskredsløb
- Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærelængde (cm)
|60
|Tandafstand (mm)
|26
|Hastighedsjustering
|Ja
|Hastighedsindstillinger
|2
|Klingehastighed (skæring/min)
|Level 1: 2700 / Level 2: 760
|Skæretype
|Laserskåret
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 600 (2,5 Ah) / max. 1200 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 85 (2,5 Ah) / max. 170 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|5,1
|Mål (L x B x H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Højde på hæk: 1 m, en side skåret i niveau 1
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Bladbeskyttelse
- Afklipsfejeblad
Udstyr
- Greb: Roterbar
- Savefunktion
- Sikkerhedsbeskyttelse
- Vægophæng
Videoer
Anvendelsesområder
- Hække, buske
- Til buske.