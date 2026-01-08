Kraftkarlen til perfekt klipning: Kärchers batteridrevne 36 V hækkeklipper HGE 36-60 Batteri. Takket være totrins hastighedskontrol kan brugeren vælge mellem maksimal hastighed og maksimal styrke, afhængigt af hvad den skal bruges til. Desuden gør savefunktionen det let at save tykke grene over. En ekstra fordel er grebet, som kan drejes 180° i forskellige trin, og som derfor forhindrer dine arme og skuldre i at blive trætte. Andre praktiske egenskaber: Grenkosten, der flytter hækafklip, der ellers ville lande inde i hækken, direkte ned på jorden. hækkeklipperens laserskårne og diamantslebne klinge sikrer præcise klipperesultater hver gang. Den ekstra klingeskærm forhindrer beskadigelse af bygninger og gulve såvel som selve klingen. Løfteøjet i skærmen sikrer desuden pladsbesparende opbevaring på væggen. hækkeklipperen har derudover en anti-blokeringsfunktion, så du kan arbejde uden afbrydelser.