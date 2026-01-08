Kärchers batteridrevne hækkeklipper HGE 36-60 Batteri Sæt er en ren kraftkarl. Takket være totrins hastighedskontrol kan brugeren vælge mellem maksimal hastighed og maksimal styrke, afhængigt af hvad hækkeklipperen skal bruges til. Grebet kan drejes 180° i flere trin, så du kan arbejde bekvemt i alle positioner - helt uden at blivet ræt i skuldre og arme, f.eks. når du klipper vertikalt. Grenkosten er ekstremt praktisk. Den sørger for, at hækafklip, der ellers ville lande inde i hækken, lander direkte nede på jorden. hækkeklipperens laserskårne og diamantslebne klinge klipper altid meget præcist. Den ekstra klingeskærm forhindrer beskadigelse af bygninger og gulve såvel som selve klingen. Løfteøjet, som er integreret i klingeskærmen sikrer pladsbesparende opbevaring. Med savefunktionen er det nemt at klippe selv tykke grene, og et anti-blokeringssystem betyder, at du kan arbejde uden afbrydelser. 36V / 2,5 Ah Realtime technology batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 36 V havemaskiner.