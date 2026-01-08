HGE 36-60 Batteri Sæt
Den kraftfulde batteridrevne hækkeklipper HGE 36-60 Batteri Sæt med drejeligt greb og totrins hastighedskontrol lever op til alle krav. Inklusive batteri og hurtigoplader.
Kärchers batteridrevne hækkeklipper HGE 36-60 Batteri Sæt er en ren kraftkarl. Takket være totrins hastighedskontrol kan brugeren vælge mellem maksimal hastighed og maksimal styrke, afhængigt af hvad hækkeklipperen skal bruges til. Grebet kan drejes 180° i flere trin, så du kan arbejde bekvemt i alle positioner - helt uden at blivet ræt i skuldre og arme, f.eks. når du klipper vertikalt. Grenkosten er ekstremt praktisk. Den sørger for, at hækafklip, der ellers ville lande inde i hækken, lander direkte nede på jorden. hækkeklipperens laserskårne og diamantslebne klinge klipper altid meget præcist. Den ekstra klingeskærm forhindrer beskadigelse af bygninger og gulve såvel som selve klingen. Løfteøjet, som er integreret i klingeskærmen sikrer pladsbesparende opbevaring. Med savefunktionen er det nemt at klippe selv tykke grene, og et anti-blokeringssystem betyder, at du kan arbejde uden afbrydelser. 36V / 2,5 Ah Realtime technology batteri og oplader medfølger. Batteriet kan bruges til alle Kärcers andre 36 V havemaskiner.
Funktioner og fordele
To-trins hastighedsindstillingAfhængigt af anvendelsen kan brugeren vælge mellem maks. hastighed og maks. styrke. Trin 1: Høj hastighed - perfekt til præcis konturklip Trin 2: Høj styrke - perfekt til klipning af tykke grene og tætte hække.
Drejeligt håndtagHåndtaget kan drejes 180° i forskellige trin for at sikre en behagelig arbejdsstilling.
AfklipsfejebladFejer bekvemt hækafklip, som normalt ville lande inde i hækken, ned på jorden.
Savefunktion
- Særdeles praktisk til hække med enkelte tykke grene.
Laser- og diamantslebet klinge
- Klingen sikrer præcise klipperesultater.
Ergonomisk designet håndtag
- Behageligt og sikkert greb, også ved længere tids arbejde.
Sikkerhedsbeskyttelse
- Beskytter klingen og forhindrer skader på bygninger og gulve.
- Med indbygget ophæng til praktisk opbevaring på væggen.
2-hånds sikkerhedskredsløb
- Forhindrer utilsigtet start af hækklipperen.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Effektive lithium-ion celler med lang levetid
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Skærelængde (cm)
|60
|Tandafstand (mm)
|26
|Hastighedsjustering
|Ja
|Hastighedsindstillinger
|2
|Klingehastighed (skæring/min)
|Level 1: 2700 / Level 2: 760
|Skæretype
|Laserskåret
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. opladning* (m)
|max. 600 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 85 (2,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|48 / 78
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|3,3
|Vægt inkl. emballage (kg)
|6,5
|Mål (L x B x H) (mm)
|1077 x 213 x 183
* Højde på hæk: 1 m, en side skåret i niveau 1
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 36 V / 2,5 Ah Battery Power batteri (1 stk)
- Oplader: 36 V Hurtig oplader (1 stk.)
- Bladbeskyttelse
- Afklipsfejeblad
Udstyr
- Greb: Roterbar
- Savefunktion
- Sikkerhedsbeskyttelse
- Vægophæng
Videoer
Anvendelsesområder
- Hække, buske
- Til buske.