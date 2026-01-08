LBL 4 Batteri
Kraftig og mobil: 36 V batteri løvblæser, komplet med to-trins styring, opnår en maksimal lufthastighed på hele 250 km/t og ligger ergonomisk godt i hånden.
Den kraftfulde LBL 4 Batteri løvblæser fra Kärcher leveres med to-trins effektstyring og opnår en maksimal lufthastighed på 250 km/t. Enheden ligger ergonomisk godt i hånden og er særdeles velafbalanceret. Løvblæseren bruger Kärcher 36 V Li-Ion batteri. 36 V batteri og oplader er ikke inkluderet.
Funktioner og fordele
Blæserør
- Fjerner kraftfuldt blade og løst snavs rundt om hjemmet og i garagen.
Aftagelig fladdyse
- Præcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
2-trins effektstyring
- Maksimal effekt eller maksimal driftstid: Kan tilpasses det aktuelle behov.
Integreret skrabekant
- Våde blade og komprimeret snavs kan løsnes ved hjælp af skrabekanten.
Ergonomisk udformet
- Perfekt afbalanceret til nem rengøring.
Bajonet fastgørelse
- Blæserøret kan nemt fjernes, så enheden optager mindre plads ved opbevaring.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Langvarig og kraftig takket være lithium-ionceller.
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Lufthastighed (km/h)
|max. 250
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|330
|Hastighedsjustering
|Ja
|Hastighedsindstillinger
|2
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|3,3
|Mål (L x B x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
- Blæserør
- Flad dyse inkl. skrabekant
Videoer
Anvendelsesområder
- Fjerne blade omkring huset.
- Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
- Stier rundt om huset.
- Områder rundt om hjemmet og haven.