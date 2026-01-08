Den kraftfulde LBL 4 Batteri løvblæser fra Kärcher leveres med to-trins effektstyring og opnår en maksimal lufthastighed på 250 km/t. Enheden ligger ergonomisk godt i hånden og er særdeles velafbalanceret. Løvblæseren bruger Kärcher 36 V Li-Ion batteri. 36 V batteri og oplader er ikke inkluderet.