LBL 4 Batteri

Kraftig og mobil: 36 V batteri løvblæser, komplet med to-trins styring, opnår en maksimal lufthastighed på hele 250 km/t og ligger ergonomisk godt i hånden.

Den kraftfulde LBL 4 Batteri løvblæser fra Kärcher leveres med to-trins effektstyring og opnår en maksimal lufthastighed på 250 km/t. Enheden ligger ergonomisk godt i hånden og er særdeles velafbalanceret. Løvblæseren bruger Kärcher 36 V Li-Ion batteri. 36 V batteri og oplader er ikke inkluderet.

Funktioner og fordele
Blæserør
  • Fjerner kraftfuldt blade og løst snavs rundt om hjemmet og i garagen.
Aftagelig fladdyse
  • Præcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
2-trins effektstyring
  • Maksimal effekt eller maksimal driftstid: Kan tilpasses det aktuelle behov.
Integreret skrabekant
  • Våde blade og komprimeret snavs kan løsnes ved hjælp af skrabekanten.
Ergonomisk udformet
  • Perfekt afbalanceret til nem rengøring.
Bajonet fastgørelse
  • Blæserøret kan nemt fjernes, så enheden optager mindre plads ved opbevaring.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
  • Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
  • Langvarig og kraftig takket være lithium-ionceller.
  • Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer

Teknisk data

Batteridrevet maskine
Batteriplatform 36 V Batteriplatform
Lufthastighed (km/h) max. 250
Luftgennemstrømning (m³/h) 330
Hastighedsjustering Ja
Hastighedsindstillinger 2
Batteritype Lithium-ion genopladeligt batteri
Spænding (V) 36
Ydelse pr. batteriopladning (m²) max. 550 (2,5 Ah) / max. 1100 (5 Ah)
Batteritid pr. opladning (min) max. 15 (2,5 Ah) / max. 30 (5 Ah)
Farve Gul
Vægt uden tilbehør (kg) 2,2
Vægt inkl. emballage (kg) 3,3
Mål (L x B x H) (mm) 975 x 170 x 305

Scope of supply

  • Variant: Batteri og oplader medfølger ikke
  • Blæserør
  • Flad dyse inkl. skrabekant
LBL 4 Batteri
Anvendelsesområder
  • Fjerne blade omkring huset.
  • Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
  • Stier rundt om huset.
  • Områder rundt om hjemmet og haven.
