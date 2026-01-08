LBL 4 Battery Set, 36 volt batteridrevet løvblæser, er fuldendt med totrins strømstyring og opnår en maximal lufthastighed på 250 km/t. Til denne løvblæser medfølgeret aftageligt fladmundstykke med en integreret kantskraber, hvilket gør det muligt at bevæge bladene på en kontrolleret og målrettet manér, og fugtige og nedtrådte blade at blive løsnet. Enheden passer ergonomisk i hånden under brug og er meget balanceret.