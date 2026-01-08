LBL 4 Batterisæt
Opnår en maksimal lufthastighed på hele 250 km/t: Den kraftfulde 36 V batteriløvsuger fra Kärcher med 2-trins kontrol. Inkl. batteri og oplader.
LBL 4 Battery Set, 36 volt batteridrevet løvblæser, er fuldendt med totrins strømstyring og opnår en maximal lufthastighed på 250 km/t. Til denne løvblæser medfølgeret aftageligt fladmundstykke med en integreret kantskraber, hvilket gør det muligt at bevæge bladene på en kontrolleret og målrettet manér, og fugtige og nedtrådte blade at blive løsnet. Enheden passer ergonomisk i hånden under brug og er meget balanceret.
Funktioner og fordele
BlæserørFjerner kraftfuldt blade og løst snavs rundt om hjemmet og i garagen.
Aftagelig fladdysePræcis og fokuseret rengøring. Bladene kan for eksempel blæses specifikt ind i en bunke.
2-trins effektstyringMaksimal effekt eller maksimal driftstid: Kan tilpasses det aktuelle behov.
Integreret skrabekant
- Våde blade og komprimeret snavs kan løsnes ved hjælp af skrabekanten.
Ergonomisk udformet
- Perfekt afbalanceret til nem rengøring.
Bajonet fastgørelse
- Blæserøret kan nemt fjernes, så enheden optager mindre plads ved opbevaring.
36 V Kärcher Battery Power batteriplatform
- Realtidsteknologi med LCD-batteridisplay: Resterende driftstid, resterende opladningstid og batterikapacitet.
- Langvarig og kraftig takket være lithium-ionceller.
- Det udskiftelige batteri kan anvendes i alle andre enheder i Kärchers 36 V Battery Power platform.
Specifikationer
Teknisk data
|Batteridrevet maskine
|Batteriplatform
|36 V Batteriplatform
|Lufthastighed (km/h)
|max. 250
|Luftgennemstrømning (m³/h)
|330
|Hastighedsjustering
|Ja
|Hastighedsindstillinger
|2
|Batteritype
|Lithium-ion genopladeligt batteri
|Spænding (V)
|36
|Kapacitet (Ah)
|2,5
|Ydelse pr. batteriopladning (m²)
|max. 550 (2,5 Ah)
|Batteritid pr. opladning (min)
|max. 15 (2,5 Ah)
|Opladningstid, batteri (min)
|48 / 78
|Output power, udgangseffekt (A)
|2,5
|Strømforsyning til batterioplader (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Farve
|Gul
|Vægt uden tilbehør (kg)
|2,2
|Vægt inkl. emballage (kg)
|4,9
|Mål (L x B x H) (mm)
|975 x 170 x 305
Scope of supply
- Variant: Batteri og oplader medfølger
- Batteri: 36 V / 2,5 Ah Battery Power batteri (1 stk)
- Oplader: 36 V Hurtig oplader (1 stk.)
- Blæserør
- Flad dyse inkl. skrabekant
Videoer
Anvendelsesområder
- Fjerne blade omkring huset.
- Fjerne grønt affald efter busk- og hækkeklipning.
- Stier rundt om huset.
- Områder rundt om hjemmet og haven.